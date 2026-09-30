Destiny Park, patru ani de educație, distracție și joacă

Destiny Park a împlinit patru ani, timp în care, într-o perfectă combinație între educație, distracție și joacă, a oferit copiilor oportunități de învățare prin experiențe practice, de neuitat.

Aniversarea a fost marcată într-un mod deosebit - prin mișcare, sport și timp petrecut în familie în aer liber, pe un teren de golf.

Pentru mulți dintre copiii prezenți, ziua a reprezentat o primă experiență pe un teren mare de golf. Ghidați de instructori, cei mici au învățat pașii de bază ai acestui sport, mișcările corecte ale crosei și modul de lovire a mingii, bucurându-se de o această nouă și captivantă activitate.

Evenimentul aniversar a adus împreună copii, părinți, instructori și ambasadori ai brandului. Printre invitați s-a numărat artista Alina Sorescu, care a cântat alături de picii ei imnul „Când sunt mic vreau să fiu mare”, declarându-se mândră să susțină un loc de poveste din care cei mici au atâtea de învățat. De asemenea, campioana la scrimă Ana Maria Brânză a felicitat echipa Destiny Park pentru evoluția continuă și extinderea proiectului către noi orașe, precum Iași.

Editor : A.D.V.