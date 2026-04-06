Destiny Park, pe lista câștigătorilor unui festival internațional de arhitectură

Împlinind profesionalismul, dedicarea și pasiunea cu care își întâmpină oaspeții, Destiny Park a reușit să se numere printre laureații festivalului internațional de arhitectură BIG SEE, ce urmează să se desfășoare în luna mai, în localitatea slovenă Portorož.

„Proiectul Destiny Park a fost selectat printre câștigători la festivalul de arhitectură BIG SEE din Slovenia. Un festival cu o vizibilitate foarte mare pe plan internațional, cu participanți din Japonia, Australia, Emirate, China, America. Proiectul nostru a fost selectat printre câștigători la categoria Educație.

De obicei, la fiecare proiect, există un sentiment de împlinire atunci când îl vezi finalizat. Aici, la Destiny, este ceva deosebit. În 30 de ani de experiență trecând printr-o varietate foarte mare de proiecte, senzația pe care o simt de fiecare dată când vin aici și când am văzut finalizat acest proiect este cu totul diferită. Această efervescență a copiilor, emoțiile lor, bucuria, tot jocul lor cumva mi se transmit”, spune Bogdan Neagu, arhitectul care a creat Destiny Park.

„Suntem tare mândri că am luat un premiu de arhitectură cu acest spațiu grozav pe care l-am construit în România pentru copiii între 3 și 14 an. Arhitectul parcului, Bogdan Neagu, un om foarte drag nouă, cel care a gândit fiecare spațiu, fiecare loc în care cei mici intră și experimentează meserii”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

Editor : A.D.V.