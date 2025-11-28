Live TV

Digi World sărbătorește Ziua Națională cu trei producții în premieră

Data actualizării: Data publicării:
Comunicat de presa_1280x720px

În fiecare an, 1 Decembrie ne reamintește cine suntem: un popor care învață, se reinventează și merge înainte. Cu această ocazie, Digi World prezintă trei producții originale, create cu emoție, curaj și rigoare, care vorbesc despre frici, vieți salvate și despre performanța științifică românească. Este modul nostru de a ne celebra - prin cunoaștere și povești care inspiră și deschid noi drumuri.

Prin această inițiativă editorială, Digi World invită telespectatorii să descopere trei documentare cu un conținut atractiv: primul episod în exclusivitate al producției „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor” și două ediții cu totul aparte ale celui mai longeviv talk-show de știință din România, Digipedia, care abordează cele mai captivante subiecte ale momentului.

Începând cu ora 20:00, Digi World difuzează „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor”, un proiect amplu care aduce pe micile ecrane una dintre cele mai personale lupte ale omului: confruntarea cu frica. Realizat într-o manieră cinematografică distinctă, cu imagini impresionante, dialoguri autentice și explicații științifice pe înțelesul tuturor, programul explorează felul în care fobiile ne influențează comportamentele și deciziile – de la teama de înălțime și zbor, la cea indusă de reptile, întuneric sau adâncuri.

Gazda acestei serii, dr. Bogdan Ivănescu, ne ghidează prin labirintul emoțiilor și își asumă la rândul său rolul de participant direct la un experiment inedit. Într-o demonstrație de curaj, el alege să-și înfrunte propriile frici pentru a arăta că vulnerabilitatea nu este sinonimă cu fragilitatea, ci poate deveni calea spre autocunoaștere:

Frica este o emoție normală, ea face parte din arsenalul nostru de protecție în fața primejdiilor, însă, atunci când sentimentul persistă, vorbim deja de altă categorie: fobiile. O viață trăită în teamă nu este una dezirabilă. În calitate de medic, rolul meu este să ajut oamenii să-și trăiască viața la cea mai bună calitate posibilă. Documentarul «ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor» face parte din această misiune, oferind soluții practice și inspirație pentru ca oricine se angajează în lupta cu propriile temeri să poată găsi în el un ghid util spre vindecare și speranță. Îi încurajez pe toți cei care simt nevoia de puțin sprijin în acest proces sau cunosc pe cineva care ar avea nevoie să urmărească ediția de luni seara”, a declarat Bogdan Ivănescu, realizator și prezentator Digi World.

Alături de o echipă formată din psihologi, psihiatri, piloți, alpiniști și creatori din lumea artistică, documentarul dezvăluie mecanismele neuro-emoționale din spatele fricii și metode moderne prin care o putem depăși:

Evitarea menține și întărește fobia, în timp ce expunerea controlată ajută la vindecare. Privind propriile gânduri cu o curiozitate științifică, putem redobândi sentimentul de libertate interioară. Mi-a făcut o mare plăcere să colaborez cu echipa Digi World pentru realizarea documentarului «ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor». A fost o experiență valoroasă, alături de oameni deschiși spre cunoaștere și știință — persoane care își propun să aducă mai multă claritate în înțelegerea psihicului uman”, a completat Anca Nicoiu-Șuteu, psihoterapeut.

În completarea acestei perspective, dr. Ioana Silion, medic psihiatru, detaliază impactul fobiilor asupra vieții cotidiene:

O fobie este o tulburare de anxietate caracterizată printr-o frică intensă și persistentă față de un obiect sau o situație. Persoana afectată știe că teama este irațională, dar nu o poate controla. Apar anxietatea anticipatorie, evitarea compulsivă a situațiilor și un sentiment copleșitor de pericol iminent”.

De la ora 20:35, cu emisiunea Digipedia Știință, privitorii pășesc în inima celui mai important centru de cercetare științifică din țară, sala de control a Laserului de la Măgurele (ELI-NP). Echipa dezvăluie secretele performanței științifice românești și descoperirile tehnologice în demonstrații și experimente care vor trezi uimirea și întrebarea firească: „Cum de nu știam că se întâmplă asta la noi acasă?”

Cred că Digipedia Știință poate fi mai mult decât divertisment: un instrument de educație, prevenție și transformare. Ne dorim să facem cunoștințele științifice accesibile tuturor, să stimulăm curiozitatea și să arătăm că știința este relevantă în viața de zi cu zi. Fiecare producție este gândită pentru a explica, a inspira și a deschide noi perspective asupra lumii în care trăim”, a mărturisit Mihaela Popescu, producător executiv Digipedia.

Seara se încheie spectaculos de la ora 21:05 cu Digipedia SOS, noua serie dedicată primului ajutor și prevenirii accidentelor. De această dată, dr. Bogdan Ivănescu și dr. Alin Popescu, alături de specialiștii Ciprian Gagu și George Daca, oferă informații practice pentru acele momente în care fiecare secundă contează, iar cascadorul Bogdan Uritescu recreează scenarii de risc, pentru ca cei de acasă să dobândească câteva lecții utile pentru viața de zi cu zi.

"Un proiect foarte interesant care din situații neplăcute scoate la iveală mari adevăruri ce pot schimba cursul vieții. O radiografie ascuțită pentru accidente banale sau grave, situații limită, neatenție si inadaptare. Oferim soluții practice, sfaturi, reacție spontană, eficiență si prim-ajutor. Totul pentru a face față cu bine provocărilor neprevăzute sau măcar pentru a diminua pe cât de mult posibil urmările negative. O echipa de profesioniști puși în slujba ta. Ce trebuie să faci e să fii atent: respiră, deschide-ți mintea, vibrează. Acțiune! Ești pregătit? Nici noi. Dar am putea izbândi! Împreună!", a subliniat Bogdan Uritescu, cascador profesionist și colaborator al Digi World.

Grila integrală a programelor difuzate de Digi World în luna decembrie poate fi consultată aici: www.digi-world.tv.

Despre ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor

Seria de documentare „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor” explorează lumea fobiilor și impactul acestora asupra comportamentului uman. Cu un stil vizual captivant și explicații științifice accesibile publicului larg, fiecare episod abordează diferite tipuri de frici – de la teama de înălțime și zbor, la frica de animale, întuneric sau adâncuri – și arată metode moderne prin care oamenii pot învăța să le gestioneze și să le depășească.

Despre Digipedia Știință

Începând cu anul 2012, în fiecare săptămână, Digipedia Știință a devenit o emisiune fanion în România pentru toți iubitorii de știință și tehnologie, care aduce în prim-plan cele mai fascinante subiecte din aceste domenii, fiind dezbătute cu pasiune și expertiză alături de invitați de renume din aria științifică. Proiectul TV s-a impus ca fiind cea mai longevivă emisiune a canalului Digi World, continuând să ofere telespectatorilor o privire privilegiată în universul descoperirilor și al inovațiilor.

Despre Digi World

Digi World este parte a Grupului DIGI. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music, postul de filme (pay-tv), Film Now, și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vizual Comunicat de presă_DigiWorld_ediții speciale 1 Decembrie
Descoperă tehnologia care redefinește lumea, pe 1 Decembrie, la Digi World
Vizual comunicat de presă_Noaptea Muzeelor
Digi World prezintă „Ținutul Buzăului” - o trilogie documentară remarcabilă, proiectată în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor
Vizual CP_Digi World_28 decembrie 2023
Digi World propune o incursiune fascinantă în universul celulelor stem și al tehnologiei CRISPR
Vizual_CP-Zona-de-risc-Digipedia_editii speciale
Digi World aduce două producții TV speciale, în premieră, pe 1 Decembrie
Vizual_CP_Jurnalul de Știinte
Emisiunea „Jurnalul de Științe” aniversează 6 ani de inovație, în doze precise
Recomandările redacţiei
ID211907_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui...
oameni pe strada cu ninsori si ploaie
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost...
Zelenskyy visit
Domiciliul și biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Planul de pace de la Geneva a ajuns oficial la Moscova, anunță Dmitri...
Ultimele știri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia, după scandalul privind studiile sale
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Adevărul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Playtech
Cum verifici corect nivelul lichidului de răcire și când trebuie completat
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe...
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
„Nu e un film de Crăciun”. Macaulay Culkin a supărat publicul după o declarație despre una dintre cele mai...
UTV
Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 14 kilograme. „Am făcut foamea, mâncam o dată la patru-cinci zile”