Digi World sărbătorește Ziua Națională cu trei producții în premieră

În fiecare an, 1 Decembrie ne reamintește cine suntem: un popor care învață, se reinventează și merge înainte. Cu această ocazie, Digi World prezintă trei producții originale, create cu emoție, curaj și rigoare, care vorbesc despre frici, vieți salvate și despre performanța științifică românească. Este modul nostru de a ne celebra - prin cunoaștere și povești care inspiră și deschid noi drumuri.

Prin această inițiativă editorială, Digi World invită telespectatorii să descopere trei documentare cu un conținut atractiv: primul episod în exclusivitate al producției „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor” și două ediții cu totul aparte ale celui mai longeviv talk-show de știință din România, Digipedia, care abordează cele mai captivante subiecte ale momentului.

Începând cu ora 20:00, Digi World difuzează „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor”, un proiect amplu care aduce pe micile ecrane una dintre cele mai personale lupte ale omului: confruntarea cu frica. Realizat într-o manieră cinematografică distinctă, cu imagini impresionante, dialoguri autentice și explicații științifice pe înțelesul tuturor, programul explorează felul în care fobiile ne influențează comportamentele și deciziile – de la teama de înălțime și zbor, la cea indusă de reptile, întuneric sau adâncuri.

Gazda acestei serii, dr. Bogdan Ivănescu, ne ghidează prin labirintul emoțiilor și își asumă la rândul său rolul de participant direct la un experiment inedit. Într-o demonstrație de curaj, el alege să-și înfrunte propriile frici pentru a arăta că vulnerabilitatea nu este sinonimă cu fragilitatea, ci poate deveni calea spre autocunoaștere:

„Frica este o emoție normală, ea face parte din arsenalul nostru de protecție în fața primejdiilor, însă, atunci când sentimentul persistă, vorbim deja de altă categorie: fobiile. O viață trăită în teamă nu este una dezirabilă. În calitate de medic, rolul meu este să ajut oamenii să-și trăiască viața la cea mai bună calitate posibilă. Documentarul «ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor» face parte din această misiune, oferind soluții practice și inspirație pentru ca oricine se angajează în lupta cu propriile temeri să poată găsi în el un ghid util spre vindecare și speranță. Îi încurajez pe toți cei care simt nevoia de puțin sprijin în acest proces sau cunosc pe cineva care ar avea nevoie să urmărească ediția de luni seara”, a declarat Bogdan Ivănescu, realizator și prezentator Digi World.

Alături de o echipă formată din psihologi, psihiatri, piloți, alpiniști și creatori din lumea artistică, documentarul dezvăluie mecanismele neuro-emoționale din spatele fricii și metode moderne prin care o putem depăși:

„Evitarea menține și întărește fobia, în timp ce expunerea controlată ajută la vindecare. Privind propriile gânduri cu o curiozitate științifică, putem redobândi sentimentul de libertate interioară. Mi-a făcut o mare plăcere să colaborez cu echipa Digi World pentru realizarea documentarului «ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor». A fost o experiență valoroasă, alături de oameni deschiși spre cunoaștere și știință — persoane care își propun să aducă mai multă claritate în înțelegerea psihicului uman”, a completat Anca Nicoiu-Șuteu, psihoterapeut.

În completarea acestei perspective, dr. Ioana Silion, medic psihiatru, detaliază impactul fobiilor asupra vieții cotidiene:

„O fobie este o tulburare de anxietate caracterizată printr-o frică intensă și persistentă față de un obiect sau o situație. Persoana afectată știe că teama este irațională, dar nu o poate controla. Apar anxietatea anticipatorie, evitarea compulsivă a situațiilor și un sentiment copleșitor de pericol iminent”.

De la ora 20:35, cu emisiunea Digipedia Știință, privitorii pășesc în inima celui mai important centru de cercetare științifică din țară, sala de control a Laserului de la Măgurele (ELI-NP). Echipa dezvăluie secretele performanței științifice românești și descoperirile tehnologice în demonstrații și experimente care vor trezi uimirea și întrebarea firească: „Cum de nu știam că se întâmplă asta la noi acasă?”

„Cred că Digipedia Știință poate fi mai mult decât divertisment: un instrument de educație, prevenție și transformare. Ne dorim să facem cunoștințele științifice accesibile tuturor, să stimulăm curiozitatea și să arătăm că știința este relevantă în viața de zi cu zi. Fiecare producție este gândită pentru a explica, a inspira și a deschide noi perspective asupra lumii în care trăim”, a mărturisit Mihaela Popescu, producător executiv Digipedia.

Seara se încheie spectaculos de la ora 21:05 cu Digipedia SOS, noua serie dedicată primului ajutor și prevenirii accidentelor. De această dată, dr. Bogdan Ivănescu și dr. Alin Popescu, alături de specialiștii Ciprian Gagu și George Daca, oferă informații practice pentru acele momente în care fiecare secundă contează, iar cascadorul Bogdan Uritescu recreează scenarii de risc, pentru ca cei de acasă să dobândească câteva lecții utile pentru viața de zi cu zi.

"Un proiect foarte interesant care din situații neplăcute scoate la iveală mari adevăruri ce pot schimba cursul vieții. O radiografie ascuțită pentru accidente banale sau grave, situații limită, neatenție si inadaptare. Oferim soluții practice, sfaturi, reacție spontană, eficiență si prim-ajutor. Totul pentru a face față cu bine provocărilor neprevăzute sau măcar pentru a diminua pe cât de mult posibil urmările negative. O echipa de profesioniști puși în slujba ta. Ce trebuie să faci e să fii atent: respiră, deschide-ți mintea, vibrează. Acțiune! Ești pregătit? Nici noi. Dar am putea izbândi! Împreună!", a subliniat Bogdan Uritescu, cascador profesionist și colaborator al Digi World.

Grila integrală a programelor difuzate de Digi World în luna decembrie poate fi consultată aici: www.digi-world.tv.

Despre ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor

Seria de documentare „ZONA DE RISC. Anatomia Fobiilor” explorează lumea fobiilor și impactul acestora asupra comportamentului uman. Cu un stil vizual captivant și explicații științifice accesibile publicului larg, fiecare episod abordează diferite tipuri de frici – de la teama de înălțime și zbor, la frica de animale, întuneric sau adâncuri – și arată metode moderne prin care oamenii pot învăța să le gestioneze și să le depășească.

Despre Digipedia Știință

Începând cu anul 2012, în fiecare săptămână, Digipedia Știință a devenit o emisiune fanion în România pentru toți iubitorii de știință și tehnologie, care aduce în prim-plan cele mai fascinante subiecte din aceste domenii, fiind dezbătute cu pasiune și expertiză alături de invitați de renume din aria științifică. Proiectul TV s-a impus ca fiind cea mai longevivă emisiune a canalului Digi World, continuând să ofere telespectatorilor o privire privilegiată în universul descoperirilor și al inovațiilor.

Despre Digi World

Digi World este parte a Grupului DIGI. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music, postul de filme (pay-tv), Film Now, și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

