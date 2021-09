2 LUUUNI revine la DIGI și aduce o super-ofertă pentru clienții noi și existenți

Toți clienții DIGI care activează extraopțiunea MAXPAK în perioada 20 septembrie - 3 octombrie vor beneficia de 2 luni de gratuitate pentru acest pachet;

Extraopțiunea MAXPAK include canalele HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax2, atât în format standard, cât și HD, și asigură accesul la platforma HBO GO;

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe DIGI.ro și poate fi activată din contul de client.

Campania 2 LUUUNI, lansată în parteneriat cu HBO România, pentru abonații existenți și clienții noi revine la DIGI. Astfel, clienții care dețin sau contractează serviciul de televiziune digitală și activează extraopțiunea MAXPAK în perioada 20 septembrie – 3 octombrie, vor avea acces gratuit timp de 2 luni la canalele și serviciile incluse în aceasta.

Pentru a se bucura de promoția specială și de conținutul variat al canalelor tematice, clienții noi trebuie să contracteze serviciul de televiziune digitală pe o durată de 24 de luni și să activeze extraopțiunea MAXPAK.

De asemenea, de această promoție pot beneficia și abonații existenți care dețin serviciul de televiziune digitală prin cablu sau satelit, cei care au în prezent serviciul de televiziune analogică prin cablu și optează pentru serviciul de televiziune digitală prin cablu, dar și clienții care înlocuiesc pachetul DIGI TV Popular cu DIGI TV Bază.

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro, iar gratuitatea se aplică în lunile 1 și 13 de la data activării extraopțiunii.

Campania aduce avantaje și pentru clienții DIGI care au active, la aceeași adresă, serviciile de televiziune digitală sau prin satelit (DTH – direct-to-home), alături de serviciul de internet fix și extraopțiunea HBO sau MAXPAK, care vor putea viziona conținutul disponibil pe platforma HBO GO, fără niciun cost suplimentar.

Platforma HBO GO găzduiește peste 7.000 de ore de conținut pentru cinefili: seriale, filme de top, documentare și programe speciale, episoade difuzate înainte de premiera la TV, producții originale HBO, HBO Max, Warner Bros., DC, dar și de la alte programe de la producători de conținut de renume.

Printre titlurile importante de care se pot bucura clienții în perioada următoare se numără Aquaman, Antebellum: Te-a ales, Înainte de miezul nopții sau seria completă Harry Potter. În plus, pe HBO GO vor fi disponibile cele mai așteptate producții cinematografice, precum Marea Mahmureală 1, 2 și 3 (din 1 octombrie) sau Interviurile lui Bob Costas (din 1 octombrie).

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, ajungând la o acoperire de circa 9,8 milioane de gospodării în România și Ungaria, la finalul anului 2020.

În domeniul serviciilor mobile de voce și date, DIGI a fost mereu un adept al pionieratului, implementând de timpuriu cele mai avansate tehnologii. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul serviciilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a transformat, în timp, într-un beneficiu pentru milioane de clienți, care au dobândit, astfel, un acces mai rapid și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate.

Despre HBO EUROPE



HBO EUROPE

În Europa, HBO oferă programe abonaților prin intermediul a cinci servicii care acoperă 21 de țări. În Europa Centrală, HBO este disponibil direct abonaților și prin operatori din Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Slovenia, Croația, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia & Herțegovina și Moldova.

În Scandinavia, HBO Nordic (The Home of Series) oferă un serviciu premium SVOD direct consumatorilor și prin operatori-parteneri în Suedia, Norvegia, Finlanda și Danemarca.

În Spania, HBO España este disponibil ca serviciu SVOD și prin parteneriatul exclusiv cu Vodafone Spania. În Țările Baltice, conținutul HBO este disponibil prin partenerul exclusiv Telia în Estonia, Letonia și Lituania.

HBO Europe produce conținut original local în Europa Centrală din 2010, iar din 2016 și-a extins activitatea de producție în Scandinavia și Spania. Printre următoarele producții HBO Europe se numără: Umbre III (România), Wataha III (Polonia), Patria (Spania), Foodie Love (Spania), 30 Coins (Spania), Gösta (Suedia), The Sleepers (Republica Cehă), The Pioneer (Spania), Beforeigners (Norvegia), Beartown (Suedia), and Whatever (Spania).