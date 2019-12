2020 aduce noi canale tematice în grila Digi TV

Trecerea în noul an aduce și mai multe noutăți în grila Digi TV, serviciul de televiziune prin cablu sau satelit al Grupului Digi | RCS & RDS. După ce Moș Crăciun le-a oferit cadou abonaților Digi TV canalul tematic HGTV (Discovery Inc.), noul an vine cu vești bune și pentru iubitorii de filme clasice americane, odată cu introducerea în grilă a canalului AMC.

Abonații Digi TV vor avea acces, astfel, la unele dintre cele mai premiate producții americane precum serialele Mad Men, Breaking Bad și The Walking Dead, dar și la filme-cult precum trilogia Matrix, seriile Kill Bill, Harry Potter, Iute și furios etc. AMC este deținut de AMC Networks International, care mai are în portofoliu și alte posturi tematice precum JimJam, CBS Reality, Extreme Sports Channel, Film Cafe, Megamax, Minimax, Sundance TV, TV Paprika.

Cei mai mici telespectatori, adolescenții și iubitorii de muzică modernă vor putea urmări serialele de desene animate și producțiile pentru copii ale canalului JimJam, nou intrat în grila Digi TV, dar și emisiunile difuzate de canalul MTV Europe.

Peste 140 de canale sunt disponibile abonaților la serviciile de televiziune prin cablu digital și până la 60 prin serviciul de televiziune prin cablu analogic, la cele mai accesibile prețuri de pe piață – 30 lei (inclusiv TVA), respectiv 26 lei (inclusiv TVA). Abonații la serviciile de televiziune prin satelit pot opta pentru abonamentul Digi TV Popular (până la 25 de canale) sau pentru Digi TV Bază (până la 89 de canale), la prețul de 17 lei (inclusiv TVA), respectiv 25 lei (inclusiv TVA) pe lună.

Mai multe informații despre grilele actuale ale Digi TV sunt disponibile aici.