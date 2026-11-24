Se împlinesc 35 de ani de la moartea lui Freddie Mercury, solistul legendarei trupe Queen, care s-a stins din viață pe 24 noiembrie 1991, la doar 45 de ani, în locuința sa din Londra. Cu o voce inconfundabilă și o prezență scenică spectaculoasă, artistul a rămas unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii rock, iar piesele sale continuă să fie fredonate de milioane de oameni din întreaga lume.

Freddie Mercury, pe numele său real Farrokh Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946, în Stone Town, Zanzibar, într-o familie cu origini indiene. Drumul său spre celebritate a început în 1970, când s-a alăturat lui Brian May și Roger Taylor pentru a forma trupa Queen. În februarie 1971, formația a fost completată de basistul John Deacon.

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Alături de colegii săi, Freddie Mercury a contribuit la crearea unor piese care au traversat generații și au devenit adevărate imnuri ale muzicii rock. „Bohemian Rhapsody”, lansată în 1975, „We Are the Champions”, „We Will Rock You”, „Somebody to Love”, „Don't Stop Me Now”, „Radio Ga Ga”, „I Want to Break Free” și „The Show Must Go On” sunt doar câteva dintre melodiile care au consacrat formația.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera trupei a avut loc pe 13 iulie 1985, la concertul caritabil Live Aid, organizat pe stadionul Wembley din Londra. Queen a avut la dispoziție doar 21 de minute, timp în care a interpretat șase piese în fața a aproximativ 72.000 de spectatori.

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Momentul a rămas în istoria muzicii live, iar prestația lui Freddie Mercury, care a interacționat permanent cu publicul și a transformat stadionul într-un cor uriaș, este considerată una dintre cele mai memorabile apariții scenice din toate timpurile.

Freddie Mercury: „Pur și simplu urc pe scenă și fac asta”

Dincolo de succesul uriaș, Freddie Mercury era cunoscut pentru personalitatea sa excentrică, umorul și felul în care privea celebritatea. Într-un interviu, artistul vorbea despre plăcerea de a fi în centrul atenției, fără să se ia prea în serios.

„Îmi place la nebunie să fac pe grozavul. Pur și simplu urc pe scenă și fac asta. Nu mă iau chiar atât de în serios”, spunea solistul.

Foto: Profimedia Images

Mercury nu era însă la fel de încântat de interviurile cu presa. Întrebat de ce nu mai acordase interviuri în ultimii ani, artistul a răspuns: „Pentru că le urăsc. Pur și simplu le urăsc. Urăsc să vorbesc cu oameni pe care nu îi cunosc”.

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De asemenea, artistul spunea că nu își dorea neapărat să ajungă la o vârstă înaintată, considerând că o viață foarte lungă l-ar fi plictisit.

Mercury a anunțat că are SIDA cu o zi înainte să moară

Pe 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury a făcut public faptul că este seropozitiv și că suferă de SIDA. La numai o zi după anunț, pe 24 noiembrie, solistul a murit în locuința sa din Kensington, Londra, la vârsta de 45 de ani.

Cauza decesului a fost o bronhopneumonie, apărută pe fondul unui sistem imunitar grav afectat de boală.

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Moartea sa a provocat un val de reacții în lumea muzicii. Pe 20 aprilie 1992, colegii săi din Queen și numeroși artiști internaționali au participat la concertul tribut organizat pe stadionul Wembley. Evenimentul, intitulat „The Freddie Mercury Tribute Concert”, a avut și rolul de a atrage atenția asupra luptei împotriva SIDA.

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La 35 de ani de la dispariția sa, muzica lui Freddie Mercury continuă să fie ascultată în întreaga lume, iar vocea și spectacolele sale rămân repere ale istoriei rockului.

Editor : A.P.