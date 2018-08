A doua ediție a Olimpiadei de vară a corporatiștilor începe la Constanța pe 24 August

Cea mai mare competiție pentru sportul de amatori, festivalul multisportiv Corporate Games, desfășurat în 28 țări de pe cele 5 continente, continuă tradiția începută anul trecut, aducând în lumea sportului corporatist un eveniment deosebit: Summer Corporate Games la Constanța.

În parteneriat cu Primăria Constanța și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, Corporate Games organizează pentru toți corporatiștii întreceri la 11 sporturi (fotbal și volei pe plajă, Dragon Boat, bowling, tenis de câmp, tenis de masă, biliard, tir, fotbal 6, alergare și înot), iar participanții vor demonstra că spiritul de competitivitate cunoscut în mediul de afaceri se poate manifesta și în sport.

Competiţiile încep vineri 24 august cu evenimentul denumit Supercenter, unde participanții vor veni să se valideze și să revendice legitimația de participare. Sâmbătă, 25 august, dimineaţa vor începe întrecerile la tir, fotbal, bowling, biliard, tenis de masa,volei, alergare, Dragon Boat şi tenis de câmp, iar duminică continuă cu înot şi finalele celorlalte sporturi. În premieră în acest an avem și padbol, noul sport care cucerește România, astfel încât participanții noștri pot încerca și această provocare.

Firmele cu cele mai bune rezultate vor fi premiate cu Trofeele Corporate Games, celebrând victoria spiritului de echipă. Pe scurt, în fiecare an Corporate Games organizează 3 evenimente naționale:

-Winter Corporate Games la Brasov

-Romania Corporate Games la București

-Summer Corporate Games la Constanța

În decursul unui an, la cele trei evenimente avem : 28 sporturi, 82 competiţii (simplu, dublu, masculin, feminin şi grupe de vârstă), 91 de firme, companii şi multinaţionale, 4.150 participanţi, 105 arbitrii şi voluntari, 120 de mingi, 1.800 medalii, 58 trofee.

Corporate Games în România a ajuns la cea de a XIX-a ediţie şi își propune să continue cei 30 de ani de istorie ai comunității Worldwide Corporate Sport și să îi antreneze în competiție pe toți pasionații de sport, conduși de fair play și de spiritul de echipă. Evenimentul, desfășurat pe parcursul unui weekend, va cuprinde întreceri la 11 sporturi, la care se vor putea înscrie echipe formate din angajații companiilor dar şi prietenii și familiile acestora, conform sloganului : Open to all for the benefit of all!

Pentru spectatori şi fani intrarea este gratuită.

Parteneri media ai evenimentului sunt Digi, Telegraf si Cuget Liber, care vor transmite ştiri de la evenimentele sportive şi festivitaţi, iar parteneri tehnici și sponsori sunt Devron Bike, Nutrivita, Constanța Port și nu în ultimul rând complexul Lake View și plaja Dandana Mamaia.

