Andreea Bratu, Digi24: „Realitatea fără visuri este ca un jurnalist fără informații și fără subiecte”

Andreea Bratu face parte din echipa Digi24 din vara anului 2018. Ca jurnalist în domeniul politicii, ea consideră că responsabilitatea pe care o are față de telespectatorii Digi24 este imensă și de aceea se asigură de fiecare dată că informațiile sale sunt corecte și pune întrebările necesare pentru a obține adevărul.

”Deciziile politice sunt cele care ne influen ț eaz ă via ț a permanent”

1. Îți mai amintești prima experiență jurnalistică a ta?

-Desigur! La cât de mult iubesc această profesie, nici nu cred că aș putea uita vreodată. Prima experiență jurnalistică o consider a fi momentul în care am avut pentru prima dată responsabilitatea “deciziei” pe teren. După mai multe luni bune de practică în care am fost în fiecare zi pe teren, alături de jurnaliști cu o experiență impresionantă, am semnat primul meu contract de angajare la televiziunea publică. După câteva zile, m-au trimis la Senat, la prima ședință după alegerile parlamentare din 2016. Îmi aduc aminte că am stat aproape toată noaptea să citesc Constituția, regulamentul Senatului, proceduri, absolut tot ce m-am gândit eu că mi-ar fi util. Nu pentru că eram straină de acele informații, ci pentru că îmi doream să fac relatări perfecte și, foarte important, să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Imi doream să nu mă dezamăgesc pe mine, pentru că întotdeauna am fost cel mai mare critic al meu.

2. De ce ai ales să fii reporter pe domeniul Politic?

-Din dragoste pentru oameni și pentru telespectatori. Și îți explic de ce spun acest lucru. Deciziile politice sunt cele care ne influențează viața permanent, de la nivelul de trai și până la calitatea serviciilor de care beneficiem. Din acest motiv, consider că toți oamenii merită să fie permanent foarte bine informați despre ce se întâmplă pe scena politică, pentru a vedea exact cine sunt și ce fac cei pe care i-au ales și pentru a ști să aleagă în continuare. În momentul în care am conștientizat cu adevărat impactul pe care deciziile politice îl au asupra noastră, mi-am promis că atunci când mi se va îndeplini visul de intra în televiziune, voi alege domeniul politic, pentru a informa corect toți oamenii care ne urmăresc ce se întamplă azi în politică, astfel încât să știe cum va fi ziua de mâine.

27 de ore la foc continuu, între aeroporturi și transmisiuni în direct

3. Care este cel mai intens moment de pe teren, din cariera ta?

-Wow, grea întrebare. Îmi este foarte dificil să aleg, pentru că fiecare zi pe teren mă suprinde cu noi experiențe și trăiesc totul la intensitate maximă. Așa că am să îți povestesc mai multe situații (tipic mie, nici măcar de ziua mea nu mă limitez la o singură dorință, îmi pun mereu trei). Îmi bate inima atât de tare, încât am impresia că se va auzi în direct, de fiecare dată când sunt decizii importante la Curtea Constituțională, iar eu intru live pe post în doar cateva secunde după ce am primit comunicatul de presă. Atunci trebuie să citesc, în timp ce sunt în direct, hotărârea judecătorilor CCR, să înțeleg tot ce presupun respectivii termeni (unii dintre aceștia sunt chiar dificili uneori) și să găsesc o formulare cât mai simplă, astfel încât să fie foarte clar pentru cei de acasă. Toate acestea în timp ce vorbesc deja în fața camerei, fără să fac vreo pauză. O altă experiență pe care nu o voi uita vreodată este prima deplasare externă, a avut loc la Londra, atunci când Guvernul condus de Theresa May a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și îmi amintesc că am fost la foc continuu 27 de ore între aeroporturi, locații de live și transmisiuni în direct.

4. Care crezi că este responsabilitatea jurnalistului în România?

-Cred că responsabilitatea jurnalistului este să informeze exact cum și-ar dori el să fie informat, dacă nu ar avea acces la nici la televizor, nici la internet, la niciun canal de comunicare, ci singura lui sursă ar fi informațiile care vin de la o persoană care se numește simplu: “jurnalist”.

5. Ce îi sfătuiești pe cei care vor să îți urmeze exemplul și să devină reporteri de teren, pe domeniul Politic?

-Să fie permanent foarte bine documentați. Este un domeniu în care, dacă nu cunoști foarte bine subiectul, poți pierde o întrebare “vitală” pentru aflarea adevărului și, mai ales, poți cădea ușor în capcana de a lua de “bun” orice răspuns primești din partea politicienilor. Însă am un sfat pentru toți cei care doresc să devină jurnaliști, pe orice domeniu, nu doar politic. Să se gândească bine dacă este ceea își doresc cu adevărat, iar daca răspunsul este “da!” atunci să nu renunțe niciodată la ce și-au propus, să persevereze și să fie permanent în competiție cu ei înșiși, astfel încât la final de zi să fie mai buni decât au fost ieri. Cel mai important este să nu înceteze niciodată să creadă în visurile lor, pentru că realitatea fără visuri este ca un jurnalist fără informații și fără subiecte.