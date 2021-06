Două mari evenimente de muzică tehno vor avea loc în septembrie la București. Peste 50 de artiști vor concerta la SAGA Festival 2021, între 10 și 12 septembrie, iar DJ-ul olandez Armin van Buuren va avea un concert solo, în 25 septembrie, la Sound of Bucharest. El a început deja repetițiile chiar pe acoperișul Palatului Parlamentului.

Celebrul DJ olandez Armin van Buuren revine în fața publicului din România, după 7 ani, la Sound of Bucharest Festival. Show-ul spectaculos va fi organizat în Piața Constituției pe 25 septembrie și va avea o producție fabuloasă, unică în lume. Este un festival nou, dar organizatorii promit că de-acum încolo în fiecare an va concerta un artist celebru pe scena acestui festival găzduit de București.

Pe parcursul evenimentului, Armin van Buuren va susține set-uri speciale de muzică, de pe două scene, iar Palatul Parlamentului va fi suportul perfect pentru proiecția grandioasă, live, a show-ului.

„Mă bucur tare mult că sunteți în siguranță, că sunteți sănătoși! Asta e cel mai important lucru, să fim sănătoși! Știu că toți sunteți nerăbdători să petreceți. Și eu sunt. Am stat în studio pentru mai bine de 400 de zile, am compus muzică nouă și chiar mă gândeam dacă va fi pe placul publicului, pentru că nu puteam testa. Acum pot în sfârșit să primesc feedback și sunt absolut încântat să concertez în față voastră pe 25 septembrie. Am o conexiune specială cu românii!” - le-a declarat Armin van Buuren fanilor care au asistat la repetițiile de pe acoperișul Palatului Parlamentului.

Și impresiile publicului au fost la înălțime:

„Super fain!! Nu ne așteptam la așa supriză!” - a declarat o tânără.

„Era nevoie de un astfel de moment, cu toții am dus dorul de treaba asta”, spune o altă fană.

Cât costă biletele la SAGA Festival 2021

Până atunci, însă, organizatorii le-au pregătit bucureștenilor un alt spectacol de proporții care va avea loc în perioada 10-12 septembrie în Parcul Izvor: SAGA Festival 2021. Este un festival de muzică tehno la care vor participa 50 de artiști, unii foarte cunoscuți precum Alan Walker, Clean Bandit, Don Diablo, John Newman, Mike Williams confirmându-și deja prezența.

„Acum trei ani am venit în București să vizitez câteva locații și am fost convins imediat că orașul are nevoie de propriul festival. Și asta pentru că toți avem aceeași pasiune: muzica! Muzica aduce oamenii împreună, ne unește. Ne distrăm, dansăm. Am lucrat din greu cu echipa din România. Sunt oameni foarte talentați”, a declarat Allan Hardenberg, organizatorul festivalui SAGA .

„Mă bucură să vedem astăzi apetitul și interesul față de asemenea evenimente. Suntem aici să celebrăm altceva, redeschiderea României către evenimentele de care ne-a fost dor”, spune Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei.

Prețul unui bilet pentru SAGA Festival pornește de la 300 de lei și poate ajunge și la 500 de lei, iar un abonament costă 1.000 de lei.

