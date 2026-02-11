Live TV

Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari

Britney Spears
Cântăreața pop americană Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vârstă de 44 de ani, ar fi vândut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.

Cântăreaţa, a cărei tutelă prelungită i-a dictat mult timp viaţa personală şi profesională, este cunoscută pentru hiturile ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic şi Gimme More notează News.ro care citează BBC.

Primary Wave nu a răspuns imediat solicitărilor BBC de a comenta. Reprezentanţii lui Spears au refuzat să comenteze.

În ianuarie 2024, cântăreaţa a declarat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima ei melodie a fost un duet lansat împreună cu Elton John în 2022.

Primary Wave a achiziţionat, de asemenea, drepturile asupra patrimoniului lui Notorious BIG, Prince şi Whitney Houston.

Artişti de renume precum Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake şi Shakira şi-au vândut recent şi ei cataloagele.

Springsteen şi-a vândut catalogul Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar Bieber ar fi semnat un contract de 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital în 2023.

Editura a fost fondată acum 20 de ani de către producătorul muzical Lawrence Mestel, după ce a cumpărat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul Nirvana.

Spears este una dintre cele mai bine vândute artiste feminine, cu peste 150 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Catalogul ei include nouă albume de studio de la debutul său în 1999.

Vânzarea vine după câţiva ani tumultuoşi pentru cântăreaţă, care în 2021 a pus capăt unei tutele de 13 ani – o tutelă legală care i-a permis tatălui ei să îi controleze finanţele şi viaţa personală.

Cântăreaţa şi-a publicat memoriile în 2023, intitulate The Woman in Me, în care a descris în detaliu dificultăţile cu care s-a confruntat trăind sub tutelă.

Fostul ei soţ, Kevin Federline, şi-a publicat propriile memorii, You Thought You Knew, la sfârşitul anului 2025.

