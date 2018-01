Călători de meserie. Povestea unui cuplu care a transformat călătoriile în stil de viaţă

Doar doi români din zece, maximum trei, au fost măcar o dată în viață în vizită într-o altă ţară. Faţă de șase din zece, cât este media pentru ceilalți europeni. Normal, aţi zice. Noi suntem mai săraci. Da, adevărat. Dar, ce-ar fi ca înainte să spunem că vacanța e un lux pe care nu ni-l permitem, să ne gândim la beneficiile pe care ni le poate aduce. Dincolo de ideea în sine, care ne încântă, călătoriile ne ajută să luptăm mai bine cu boala secolului - stresul. Ne ajută să fim mai creativi, mai productivi la serviciu, mai sănătoşi. Dacă am avea asta tot timpul în minte, poate am începe să căutăm şi soluții pentru vacanţe accesibile.

- "Aţi fost vreodată în vreo călătorie în afara țării?

Maria, studentă: -Nu.

Familie: -Nu. În țară străină, nu.

Femeie: -Da, dar în vizită la tatăl nostru, care locuia în altă țară. Nu neapărat vacanță."

Doar 26 % dintre români au vizitat o altă ţară măcar o dată. Suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul călătorii în străinătate.

-"De ce nu ai plecat până acum?

Maria, studentă: -Financiar mai mult.

Familie: -Nu am avut ocazia.

Femeie: -Probabil nu am avut ocazia."

Julius Constantinescu, organizator de călătorii: „Nu întâmplător europenii călătoresc mult mai mult. Au o cultură a călătoritului. Acolo tinerii, de pildă, atunci când își termină liceul, înainte să se angajeze merg un an, doi să călătorească. Încearcă să înțeleagă ce-i cu ei pe lumea asta înainte de a alege ce vor să facă în viaţă. E drept că cei mai mulți dintre noi am copilărit pe vremea când nu puteam să mergem nici măcar în Bulgaria, dar la noi, din păcate, nu există cultură asta. Vezi lucruri pe care poate acasă nu le vezi. Înțelegi cum trăiesc alți oameni. Înțelegi că există și alte opțiuni pe lumea asta decât cele pe care le ai sau le-ai văzut la tine în familie, sau la prieteni, sau la tine în orașul tău.”

Maria, studentă: „-Mi-aș dori să călătoresc în Londra, New Orleans, San Francisco și San Diego, foarte mult.”

Familia: -În Spania.

Femeie: -Mi-ar plăcea, de exemplu, o insulă. Nu știu. Ibiza, Maldive... da. Oricum ceva cald, nu ca la noi.

Julius Constantinescu, organizator de călătorii: „Călătoritul nu înseamnă neapărat bani mulți, dar din păcate e foarte adânc încetățenită la noi asta. Există foarte multe soluții să vezi lumea cu bani mai puţini. În primul rând e o frică. E o frică... asta e o și bună scuză, nu avem bani. Dacă vă uitați acum pe stradă o să vedeți o groază de mașini noi. Eu am același Peugeot de 12 ani. Eu am ales să văd lumea și nu bordul de BMW. Puteam foarte bine să îmi schimb mașina. E o chestie de opțiune. Alegi pe ce vrei să îți dai banii. Vrei să îi dai pe o mașină mai nouă? Vrei să îți mai iei o casă de vacanță pe care să o folosești 3 săptămâni pe an? Sau îi dai pe haine? Sau poți să îi dai să vezi lumea.”

Raluca şi Alex, 29 de ani, pe 13 septembrie 2016, au plecat într-o călătorie lungă. Au parcurs până acum 25.000 de kilometri şi au vizitat 4 ţări: Vietnam, Cambodgia, Malaezia, Thailanda.

Alex Varninschi: „Eu nu am plecat cu gândul că stăm 3, 6 luni, un an. Nu. Noi am pornit să ne facem... să avem stilul ăsta de viață pe un termen cât mai lung. Și slavă Domnului deocamdată merge.

-Ce faceți acolo? Înțeleg că predați unor copii.

„-Acuma da. Ne-am stabilit un pic mai mult în Vietnam, în Hanoi, pentru că am găsit un oraș mișto cu o cultură faină. Cu o vibrație cu care rezonăm. Și de asta ne-am permis să stăm mai mult aici, pentru că rezonăm cu stilul ăsta de viață. Nu ne spetim nici cu muncă. Mâncăm bine, ne simțim bine cu oameni pe care i-am cunoscut aici. Români sau străini. Mergem la sală.”

Raluca Poenaru: „Adică avem o viață ca și cum am avea-o în România, dar mult mai liniștită, mai tihnită și ... suntem mult mai fericiți. Nu trece nici măcar o zi fără să ne minunăm de locul în care trăim. Clar suntem mult mai fericiți. Mult, mult mai fericiți. Suntem mult mai liniștiți, mult mai relaxați, mult mai toleranți, avem mult mai multă răbdare. Înveți că nu drumul de acasă la job și înapoi e... Nu la asta se rezumă viața. E mult mai bine, mult. Infinit mai bine.”

-Înainte să plecați erați stilul călător?

-NU! Poate că am fi fost dacă aveam mai mulți bani. Adică da, mi-ar fi plăcut să fac citybreak-uri în fiecare lună. Sau să îmi permit un concediu de 2 săptămâni în America de Sud sau în Asia sau whatever. Dacă aș fi avut în România un stil de viață care să îmi permită chestia asta probabil că nu aș fi luat decizia radicală de a schimba continetnul. Dar... În România nu s-a putut, dar uite că se poate în Asia."

Acest material a fost difuzat în cadrul emisiunii „Plan detaliu” de la Digi24, pe care o puteți urmări duminica, de la ora 20:30. (Arhiva emisiunii o găsiți aici). Câteva idei de a avea vacanțe ieftine în străinătate, precum și un interviu cu Raluca Feher, o călătoare „profesionistă”, care a vizitat peste 70 de țări, puteți urmări în înregistrarea de mai jos: