Carla's Dreams: „8 martie este o sărbătoare misogină”

Solistul Carla’s Dreams a fost invitatul matinalului DigiFM cu Bogdan Miu și Cătălin Striblea. Ne-am bucurat de Sergiu într-o formă de zile mari, odihnit, după un somn de 20 de ore. Total relaxat acesta a lăsat deoparte chiar și telefonul, l-a făcut uitat, mai ales că este total deconectat de tot ce înseamnă social media. Artistul a recunoscut că folosește Facebook doar pentru a răspunde comentariilor de pe pagina sa, pentru a posta și cam atât.

“Nu mă uit pe feed să văd ce face lumea. Mă doare în cot.”, a spus el.

Miu și Striblea au fost curioși cum resimte artistul viscolul de afară.

“Îmi place foarte mult iarna. Azi m-am certat cu amicul meu, Cristi. El era supărat că nu sunt curățate străduțele mici. Peste tot sunt probleme. Nu există oraș unde să te trezești după două zile de ninsoare abundentă și străduțele mici să fie curățate.”, a mai zis el.

Și pentru că într-o astfel de zi viscolită cel mai bine stai stai și faci analiză pe text, matinalii Digi FM au vrut să știe și care e treaba cu Beretta, una dintre cele mai recente piese ale artistului.

“Este o alegorie dublă. Prima este o alegorie între o întâlnire cu amanta în pofida rațiunii morale. Este o luptă cu sinele în sens de infidelitate. Și a doua este suicidală. Nu este o piesă pozitivă, dar nu are o finalitate dramatică, totuși.”, a explicat Sergiu.

El a vorbit și despre “Pe umerii tăi slabi”, o piesă pe care o consideră simplă spre puerilă.

“Nu vrem să facem complex de dragul complexității. Asta e magia și partea faină. Să reușești să transmiți o chestie complexă prin ceva simplu.”, a completat Sergiu.

Single-ul este unul dedicat femeilor , pentru că urmează luna lor. Totuși, Sergiu nu este de accord cu această sărbătoare de 8 martie.

“Știu că o să mi-o iau pentru chestia asta, dar cred că putem purta o discuție dacă este sau nu este 8 martie o sărbătoare misogină. Think about it. Ce sărbătorim? Slăbiciunea femeii? Sărbătorim noi, cei mari și puternici și le dăm și lor o zi.”

Solistul Carla’s Dreams a fost supus unui test fulger de 10 întrebări, din care am aflat că atunci când este supărat face ca un urs, ultima carte citită este “Viața, amorul, moartea”, nu consideră că ziua de luni e nasoală pentru că e zi de odihnă pentru el, dacă de mâine ar schimba meseria s-ar apuca de economie. Am mai aflat că ultima dată a râs chiar ieri, de el însuși. Asta pentru că s-a enervat teribil în timp ce își căuta telefonul, iar când a vrut să se sune pentru a-l găsi, și-a dat seama că telefonul era chiar în mâna lui.