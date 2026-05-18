Video Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria

70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
7 mai 2026, Austria, Viena: Câștigătoarea Dara din Bulgaria, cu piesa „Bangaranga”, concurează în finala celei de-a 70-a ediții a Concursului Muzical Eurovision (ESC) la Wiener Stadthalle. Foto: Profimedia
Reprezentanta Bulgariei, Dara, a câştigat finala Eurovisionului, sâmbătă, clasându-se pe primul loc după votul publicului cu piesa sa „Bangaranga”. Melodia, cu ritm captivant, se bazează pe tradiţia bulgară.

Muzica şi textul melodiei „Bangaranga” sunt semnate de: Anne Judith Stokke Wik, Darina Yotova, Cristian Tarcea, Dimitris Kontopoulos.

Cuvântul „Bagaranga” este împrumutat din argoul jamaican şi se referă la o agitaţie sau o dezordine veselă, dar şi la rebeliune.

„Acest sentiment pe care îl simte fiecare în momentul precis în care alege să se lase ghidat de iubire mai degrabă decât de frică”, a explicat cântăreaţa sâmbătă seara, potrivit declaraţiilor relatate de AFP. O melodie pe care artista în vârstă de 27 de ani o vede ca un imn al petrecerii şi al emancipării, scrie News.ro.

Tradiţie bulgară

În ciuda originii sale semantice îndepărtate de Bulgaria, melodia cu ritm captivant se bazează pe tradiţia bulgară. Artista spune că titlul piesei este inspirat şi din ritualul ancestral al Kukerilor, în cadrul căruia bărbaţi îmbrăcaţi în costume împodobite cu clopote grele şi măşti de animale din lemn alungă spiritele rele prin zgomot şi dansuri frenetice.

În timpul spectacolului, artista în vârstă de 27 de ani a reuşit să transmită cu succes atmosfera frenetică specifică piesei, graţie unei coregrafii , într-o punere în scenă care elibera corpurile.

„Munca mea înseamnă să fiu pe scenă, să-mi deschid inima şi să strălucesc din toată inima. Rezultatele le decid oamenii, nu eu, dar asta mă face atât de fericită”, a declarat ea în timpul lungii numărări a punctelor. Datorită piesei „Bangaranga”, DARA a reuşit să se claseze chiar înaintea controversatului reprezentant al Israelului şi al României.

Bulgaria, care nu a participat la Eurovision în ultimii trei ani din motive financiare, va găzdui întreaga Europă anul viitor.

