România trimite la Miss Univers 2025 o tânără de 28 de ani din Bacău. Cătălina Jacob va merge pe 21 noiembrie în Thailanda, unde se va înfrunta în grație, talent și mai ales frumusețe cu fete din toată lumea.

Cătălina Jacob este stabilită în Italia, dar spune că legătura cu România rămâne una profundă.

Cătălina a participat și la prezentări de modă în Milano, New York, Paris sau Dubai.

Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente în cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București. Anul trecut a fost la Miss Univers Italia unde s-a situat în top 5.

