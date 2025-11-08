Live TV

Video Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda

Data actualizării: Data publicării:
catalina jacob
Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda. Foto: Facebook

România trimite la Miss Univers 2025 o tânără de 28 de ani din Bacău. Cătălina Jacob va merge pe 21 noiembrie în Thailanda, unde se va înfrunta în grație, talent și mai ales frumusețe cu fete din toată lumea.

Cătălina Jacob este stabilită în Italia, dar spune că legătura cu România rămâne una profundă.

Cătălina a participat și la prezentări de modă în Milano, New York, Paris sau Dubai.

Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente în cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București. Anul trecut a fost la Miss Univers Italia unde s-a situat în top 5.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
2
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
SIM card
5
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face...
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
inmormantare
Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la...
Ultimele știri
Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre intrarea într-un partid. „Ce văd eu acum în discursul public asta pare”
Noi atacuri israeliene asupra pozițiilor Hezbollah din Liban: trei morți și 11 răniți
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
miss universe
Victoria Kjær Theilvig din Danemarca a câștigat titlul Miss Univers 2024
Mexico City, place where will take Miss Universe 2024
Câștigătoarea nicaraguană a Miss Univers nu se mai poate întoarce acasă. Ce face guvernul autoritar al lui Ortega
Choi Soon-hwa model
O bunică de 80 de ani speră să reprezinte Coreea de Sud la Miss Univers. „Vreau să uimesc lumea”
profimedia-0903573099
O concurentă la Miss s-a retras după ce a fost victima xenofobiei. A câștigat concursul în altă țară
alma cooper miss usa
Noua Miss SUA este ofițer în armată și fiica unui muncitor migrant: „Trăiesc visul american”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor”...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Impozitarea clădirilor la valoarea de piaţă: Data la care intră în vigoare
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
VIDEO Ce execuție! Ianis Hagi tocmai a marcat golul carierei, în poarta fostei campioane a Turciei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...