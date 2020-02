Cine este Roxen, cântăreaţa care va reprezenta România la Eurovision 2020

Cântăreaţa Roxen, pe numele real Larisa Roxana Giurgiu, în vârstă de 20 de ani, va reprezenta România la Eurovision 2020, concurs ce se va desfăşura în Olanda, în luna mai.

"În copilărie am participat la diverse concursuri şi festivaluri, însă întotdeauna mi-am dorit să fac muzică la cel mai înalt nivel şi visam să cânt pe scene mari şi să mă adresez publicului. Acum sunt emoţionată şi provocată în acelaşi timp, deoarece simt că încep să ies deja din zona mea de confort. Dar asta îmi place, mereu m-am simţit atrasă de lucrurile noi, de provocările care au venit în viaţa mea. Mă bucur şi sunt recunoscătoare pentru această oportunitate. În acest moment, toată energia şi atenţia îmi merg către Eurovision, pentru care îmi doresc să mă pregătesc cât pot de bine", a declarat Roxen, potrivit unui comunicat transmis miercuri de TVR, citat de Agerpres.

Roxen s-a născut la Cluj şi cântă de la vârsta de 7 ani. Are deja două piese în topurile muzicale ale momentului: "You don't love me" feat Sickotoy şi "Ce-ţi cântă dragostea", care sunt difuzate în heavy rotation, atât la radiourile din România, cât şi în playlist-urile televiziunilor de specialitate. În doar câteva săptămâni de la lansare, piesa "You don't love me" s-a regăsit în playlist-urile celor mai relevante radiouri din Franţa, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Spania, Grecia, Elveţia, Turcia, Bulgaria, Lituania, Kosovo, Slovenia, Kazahstan, Estonia şi Moldova, însumând peste 8 milioane de vizualizări pe YouTube.





Anul acesta, selecţia în vederea Finalei Naţionale s-a concentrat, într-o primă fază, pe identificarea celei mai reprezentative voci, evaluată de o comisie de specialitate pe baza unor criterii precum abilităţile vocale, interpretarea, empatia muzicală, expresivitatea.



Decizia finală de selecţie a vocii care să reprezinte România la Rotterdam a aparţinut unei comisii de specialişti compusă din: Crina Mardare - vocal coach, Luminiţa Anghel - interpret, Lucian Ştefan - managing partner Global Records, Liana Stanciu - producător muzical radio tv şi şeful Delegaţiei României la Eurovision, Dan Manoliu - producător tv, director artistic, Gabriel Scîrlet - regizor muzical, Liviu Elekes - compozitor şi regizor muzical, Andrei Tudor - compozitor şi Bogdan Păun - regizor muzical.

