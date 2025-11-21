Live TV

saltea
El a fost recompensat cu 3000 de yuani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Cel mai leneș om din lume” a fost încoronat în cadrul concursului anual din China. Bărbatul a stat întins pe o saltea timp de 33 de ore, fără pauze pentru a merge la toaletă, relatează The New Zealand Herald.

Un magazin de articole pentru casă din Baotou, Mongolia Interioară, a organizat cea de-a treia ediție anuală a concursului, pe 15 noiembrie, a precizat ziarul britanic The Sun. Concurenții au încercat să se întreacă unii pe alții, întinși pe saltelele puse la dispoziție, folosindu-se de telefoane sau cărți pentru a-și ocupa timpul.

Li s-a permis să se întoarcă pe o parte, dar nu să se ridice în șezut sau să meargă la toaletă. Unii dintre cei 240 de concurenți purtau scutece și aveau la ei mâncare și baterii externe.

Fără o oră limită stabilită, participanții au fost provocați să reziste până când au rămas doar trei.

Doar 54 au reușit să reziste până la 24 de ore, numărul lor scăzând până când un singur bărbat a câștigat titlul de „cel mai leneș om din lume”. Câștigătorul a rezistat 33 de ore și 35 de minute.

El a fost recompensat cu 3000 de yuani (755 de dolari).

