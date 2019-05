Cum au ajuns măștile populare românești să fie purtate de actorii din serialul „Lucifer”

Un meșter popular din comuna Șivița, județul Galați, îi impresionează pe americani cu măștile sale. Paul Buța le-a lansat o provocare actorilor din serialul Lucifer, iar Netflix i-a răspuns prompt meșteșugarului român.

Paul Buța, artist popular: Mi-au spus că ar fi interesați să le joace și am ajuns să-i provoc să le joace și cam cum trebuiesc jucate ele și ce rost iși aveau măștile în alaiurile populare, i-a încântat și de aici această întâmplare.

Răspunsul celor de la Netflix nu a întârziat, iar cunoscuții actori i-au purtat măștile în stilul propriu.

-Noi nu le-am văzut până acum. Mulțumim, România. E clar că diavolul arată foarte diferit în România. Vă mulţumim!

Măștile au ajuns în Los Angeles printr-o cunştinţă de-a meșterului popular. Aceasta le-a trimis unor prieteni de peste ocean care îi cunoștea pe actorii din Lucifer.

Paul Buța, artist popular: După ce am făcut această provocare, am văzut că chiar sunt destui de mulți și tineri care urmăresc și filmul și care chiar s-au bucurat mai mult decât mine că am ajuns eu să fac această promovarea măștilor prin serialul respectiv. Masca nu trebuie să rămână cantonată acolo în obiceiurile de capră și de urs, de fapt tinerii sunt acei nebuni frumoși care pot să dea și o altă interpretare măștilor.

Doina Ișfănoni, cercetător etnolog: Expresivitatea măștii și probabil că aici au optat și americanii face ca fiecare persoanj să fie întruchipat prin modul de alcăuire al fizionomiei în ceea ce are el bun sau rău.

Paul Buța spune că toate măștile lui sunt realizate din fibre naturale.

Paul Buţa - artist popular: Vreau să evit pe cât posibil materialul plastic pentru că iată a ajuns să ne sufoce și dacă-l mai bag și în masca populară, când el e băgat peste tot, bidonul, plasticul, petul, nu vreau să aud de așa ceva.

Artistul popular a creat până acum peste 2.000 de măști realizate după meșteșugul străbunilor, iar multe dintre ele au ajuns nu doar în America, dar și în Japonia.

