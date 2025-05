De Ziua Familiei, Wonder Family Fest lansează pachete speciale și anunță noi nume în line-up-ul ediției a doua: Familia Melimi, MIRA

Avanpremiera celui mai mare festival pentru familii din Europa, la Zilele Clujului: magicieni, acrobați, ateliere, face painting, spectacole de păpuși, teatru, muzică live și campionat de ecologizare

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, organizatorii Wonder Family Fest lansează Family Packs: pachetele pentru familii de trei sau patru persoane au prețuri speciale doar în perioada 15 mai - 1 iunie. Astfel, un pachet de trei persoane Acces General are o reducere de 832 de lei față de prețul standard și unul de patru persoane are o reducere în valoare de 1190 de lei. Cei care doresc să beneficieze de experiența completă de festival pot alege pachetele VIP, la prețuri reduse cu 1867 de lei pentru trei persoane și 2570 de lei pentru patru persoane.

“Wonder Family Fest nu este un simplu festival, este o poveste a fiecărei generații, o lume în care părinții retrăiesc emoțiile copilăriei alături de cei mici, iar copiii descoperă un univers plin de inspirație și bucurie. Din dragoste pentru familia mea și cu credință în Dumnezeu am creat un spațiu unde familiile să petreacă timp de calitate împreună, prin joacă, prin muzică, râsete și îmbrățișări. Sunt lucruri simple, dar sunt cele care contează cu adevărat”, spune Darius Mârza, proprietarul Wonderland Resort.

După cum organizatorii au anunțat deja, toate încasările provenite din vânzarea biletelor pentru Wonder Family Fest vor fi donate integral către casele de tip familial din România. De asemenea, sute de copii din aceste centre vor avea parte de o zi plină de surprize la cel mai mare festival pentru familii, unde vor fi aduși cu autocare din județele de reședință.

”Toți banii încasați din vânzarea biletelor (n.red. începând din 18.04.2025 până la ultimul bilet vândut pentru ediția 2025), îi vom dona către centrele de tip familial din România. Am fost în multe dintre astfel de centre în ultima perioadă, și voi continua să merg, și am stat față în față cu acești copii. Sunt anumite lucruri pe care nu le pot face pentru ei, oricât de mult mi-aș dori asta. Dar ceea ce pot să fac este să îi ajut cât pot cu lucruri materiale, să le fiu aproape și să le ofer sfaturi din experiența mea”, spune Darius Mârza, proprietarul Wonderland Resort.

„Copilăria în imagini”, eveniment de suflet dedicat Zilei Copilului

Pe 29 mai, între orele 13:00 și 18:00, Wonderland Resort își va deschide larg porțile pentru copiii proveniți din casele de tip familial din Cluj. Sute de copii aflați în grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj vor sărbători în avans ziua de 1 iunie, prin activități distractive și interactive pregătite special pentru ei. Printre altele, cei mici vor testa traseele de tiroliană și tubing, vor putea călări și se vor putea juca pe toboganele gonflabile, vor admira peisajul din telescaun și vor descoperi lumea preistorică a dinozaurilor, la Dino Land.

În incinta resortului va fi amenajat și un stand cu produse realizate chiar de copii, care vor putea fi achiziționate, iar banii strânși vor fi folosiți pentru susținerea unor activități recreative și sociale menite să aducă bucurie și să contribuie la dezvoltarea lor personală.

Familia Melimi și MIRA, noii artiști confirmați la Wonder Family Fest

Extrem de cunoscuți în mediul online, acolo unde cele patru canale de YouTube ale lor au peste 15 milioane de abonați, familia MELIMI va urca pe scena principală a Wonder Family Fest în prima zi a festivalului, pe 1 august. MIRA, una dintre cele mai apreciate artiste ale generației tinere, va susține un concert LIVE pe Main Stage duminică, 3 august, în ultima zi de festival.

Aceștia se alătură unor nume impresionante la nivel internațional: Rednex, cu hitul lor legendar „Cotton Eye Joe”, No Mercy, cunoscuți pentru piese precum „Where Do You Go” sunt headlinerii ediției a doua a celui mai mare festival pentru familii din România. Line-up-ul este completat de Horia Brenciu, Smiley, Theo Zeciu, Dorian Popa, Iuliana Beregoi sau Gașca Zurli. Programul complet, aici.

Magie la Zilele Clujului: Activități, spectacole și surprize pentru toată familia

Cu ocazia Zilelor Clujului, care vor avea loc în perioada 22-25 mai, clujenii vor avea parte de o avanpremieră a activităților Wonder Family Fest, într-o zonă vastă special amenajată din Parcul Central. Copiii și părinții lor vor putea participa, gratuit și fără programare, la activități variate, distractive și educative, de la spectacole de teatru, de magie, de jonglerii și de acrobație, la face painting pentru toți doritorii, desene pe asfalt și alte jocuri și ateliere cu tematică eco friendly, inclusiv un campionat de ecologizare.

Detaliile despre activitățile pregătite de Wonder Family Fest la Zilele Clujului sunt disponibile aici.

Numărătoarea inversă a început: află câștigătorul vacanței de vis în Egipt!

Toți cei care și-au cumpărat bilete la festival până pe 14 mai (ora 23:59), s-au înscris automat la cea mai mare tombolă a verii, Wonder Family Vacation! Premiul cel mare este o vacanță de vis de o săptămână, hotel 5* all inclusive pentru întreaga familie, în Egipt, cu plecare și sosire din / în Cluj-Napoca în perioada 1-15 decembrie (la alegere dintre zborurile charter disponibile în această perioadă) oferită de Z Tour. Extragerea câștigătorului va fi făcută în cadrul Zilelor Clujului, în zona Wonder Family Fest din Parcul Central și va fi anunțată pe toate canalele Social Media ale festivalului și organizatorului, Wonderland.

Wonder Family Fest, o experiență completă pentru întreaga familie

Wonder Family Fest este o oportunitate de a experimenta diversitatea și bucuria într-un singur loc. Pe lângă lineup-ul impresionant, festivalul va găzdui spectacole speciale - acrobatice, ecvestre, aeriene - și activități pentru toate vârstele, zone de arts & crafts, food corners sau zone sportive plus numeroase alte surprize, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de magia timpului petrecut împreună cu familia.

• Wonder Adventure Park: Parcul de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele.

• Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

• Piscină exterioară de 3.000 mp: cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp)

• ZurliLand - cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

• Zone de camping generoase: pentru corturi și rulote personale sau închiriate.

• Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

• 4 scene pentru concerte și spectacole live: Main Stage - cu artiști precum Rednex, No Mercy, Horia Brenciu, Iuliana Beregoi; Kids Stage: spectacole de magie și iluzionism, teatru de păpuși, mascote și clovni, concerte de muzică cu și pentru copii, jocuri și concursuri, sesiuni de autografe și întâlniri cu vedetele; Latino Stage - competiții naționale, cu cele mai renumite școli de dans latino din România, concerte cu Wilmark & The Cuban Project și alții; Grande Vista Stage - after party, după ora 23.00.

• Wonder Parade - Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio - cu școli de dans, acrobați și live acts.

Despre Wonderland Resort

Wonderland Resort este un complex de lux ce oferă servicii complete pentru evenimente, de la nunți și conferințe, petreceri private și corporate, concerte și spectacole, până la sejururi all inclusive și team building-uri. Cu facilități premium, precum hotel de 5 stele+, SPA, bază de echitație, sala evenimente Cluj, terenuri de tenis, fotbal și paintball, și o echipă dedicată, Wonderland Resort este alegerea principală pentru cei care doresc să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă.

Editor : A.D.V.