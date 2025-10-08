Dolly Parton a publicat un videoclip în care le spune fanilor „Nu sunt pe moarte”, la o zi după ce sora ei a cerut publicului să se roage pentru ea, lucru care a provocat îngrijorări privind starea de sănătate a celebrei cântărețe americane de muzică country, scrie BBC.

„Știu că, în ultima vreme, toată lumea crede că sunt mai bolnavă decât sunt de fapt. Par bolnavă? Muncesc din greu”, a spus artista într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, filmat în timp ce realiza reclame pentru Grand Ole Opry, celebra sală de concerte din Nashville.

Videoclipul a fost publicat după ce sora ei și-a cerut scuze pentru că i-a speriat pe fani prin mesajul inițial de pe Facebook privind sănătatea lui Parton.

Parton, în vârstă de 79 de ani, a fost nevoită recent să renunțe la participarea la un eveniment de la Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi.

În videoclip, artista le-a mulțumit fanilor pentru rugăciuni și a explicat că „nu a avut grijă de ea” după moartea soțului ei, la începutul acestui an.

„Am lăsat multe lucruri baltă, de care ar fi trebuit să mă ocup”, a spus ea. „Așa că, atunci când m-am dus la doctori, mi-au spus: «Trebuie să ne ocupăm de asta și de asta’». Nimic grav, dar a trebuit să anulez câteva lucruri.”

Parton a glumit și despre o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o arată pe colega sa de breaslă Reba McEntire la patul ei de moarte: „Amândouă arătam de parcă trebuia să fim deja îngropate”, a râs ea.

„Circulă o mulțime de zvonuri și m-am gândit că, dacă auziți direct de la mine, veți ști că sunt bine”, a spus artista.

Ea și-a încheiat mesajul asigurându-și fanii: „Nu sunt încă pregătită să mor. Nu cred că Dumnezeu a terminat cu mine, și eu sigur nu am terminat cu munca mea.”

Freida Parton vine cu noi precizări

Mesajul vine după ce sora ei, Freida Parton, postase pe Facebook că Dolly „nu se simte prea bine” și ceruse rugăciuni pentru ea.

Ulterior, Freida a revenit cu un nou mesaj, în care a clarificat: „Vreau să lămuresc ceva. Nu am vrut să sperii pe nimeni sau să fac situația să pară gravă când am cerut rugăciuni pentru Dolly. Nu se simțea prea bine și am cerut rugăciuni doar pentru că cred cu tărie în puterea rugăciunii. A fost doar o soră mai mică care a cerut rugăciuni pentru sora ei mai mare.”

În postarea anterioară, Freida spusese că „a stat toată noaptea rugându-se pentru sora ei”, care „nu se simțea deloc bine în ultima vreme”.

Totuși, mesajul se încheia într-o notă optimistă: „E puternică, e iubită și, cu toate rugăciunile care se înalță pentru ea, știu în inima mea că va fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea Dolly. Te iubim cu toții!”

Parton urma să susțină șase concerte la Colosseum-ul de la Caesars Palace din Las Vegas în decembrie, însă a amânat spectacolele pentru septembrie anul viitor, spunându-le fanilor că are nevoie de „câteva proceduri medicale” pentru a face față „unor provocări de sănătate”.

Pietrele la rinichi sunt o afecțiune frecventă – peste una din zece persoane se confruntă cu ele, potrivit NHS. Pietrele mai mari pot provoca dureri intense și pot duce la infecții sau alte complicații dacă nu sunt tratate.

La începutul acestui an, Parton și-a pierdut soțul, Carl Dean, după aproape 60 de ani de căsnicie.

Ea i-a dedicat ulterior o piesă nouă, If You Hadn’t Been There, în memoria lui.

Cântăreața este cunoscută pentru numeroasele sale hituri country, precum Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 to 5 și Jolene.

Seria de concerte din Las Vegas ar fi fost prima ei apariție pe celebrul Strip din anii 1990, când a cântat alături de Kenny Rogers, partenerul ei din duetul Islands in the Stream.

Editor : Ana Petrescu