Live TV

Video După criticile privind piesa României pentru Eurovision, Alexandra Căpitănescu a lansat o nouă versiune a melodiei „Choke Me”

Data publicării:
Alexandra Căpitănescu.
Alexandra Căpitănescu. Foto: Inquam Photos /George Călin

Cântăreaţa Alexandra Căpitănescu revine cu melodia „Choke Me (Piano Version)”, o reinterpretare mult mai sensibilă a piesei cu care artista participă la Eurovision în Viena, versiune în care mesajul central al melodiei - iubirea ca singurul antidot pentru gândurile negative - este evidenţiat mai puternic ca oricând.

În această variantă piano a piesei, Alexandra Căpitănescu spune că reuşeşte să exprime mult mai clar „nucleul” piesei: ideea că singurul exces sănătos din viaţă ar trebui să fie iubirea, potrivit unui comunicat al Universal Music Romania, citat de Agerpres. 

„Choke Me” devine astfel o metaforă intensă - „sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea” - o adresare directă către sine, către acea parte interioară care uneori este copleşită de gânduri negative. Artista explică că piesa, de fapt, este o formă de dialog interior, în care îşi cere sieşi să înlocuiască vocea critică cu iubire şi susţinere.

Citește și: „Choke me", piesa României pentru Eurovision, acuzată de „glorificarea strangulării sexuale". Activiștii cer interzicerea melodiei

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul 'Love me, make my lungs explode' capătă o semnificaţie profund personală, reprezentând momentul în care artista îşi dă libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate şi creativitate, în care 'asta sunt eu'”, spune ea, citată în comunicat.

Piesa este compusă de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra şi Ştefan Condrea, versurile fiind semnate de Alexandra Căpitănescu şi Elvis Silitra, iar producţia realizată de Bogdan Stoican şi Thomas Circota, care au semnat şi mixul şi masterul.

Videoclipul noii versiuni, realizat de Vlad Preda şi editat de Isabella Szanto, accentuează exact această esenţă: simplitatea devine forţă, iar interpretarea la pian lasă spaţiu emoţiei brute. Imaginea minimalistă pune în valoare vulnerabilitatea artistei şi face ca mesajul piesei - iubirea ca singur exces permis - să ajungă mai direct şi mai profund la public.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Fanatik.ro
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Gică Hagi, o nouă profeție! Ce a declarat la 28 de ani după ce spunea „Să ne faceți statuie!”
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi i-a răspuns lui Cornel Dinu, după ce ”Procurorul” a zis că nu are capacitatea să fie selecționer
Pro FM
Gestul lui Hailey Bieber față de Billie Eilish, la Coachella, la concertul lui Justin. Imaginile sunt virale...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Eric Roberts, destăinuiri despre accidentul care era să-i încheie cariera. „Credeam că s-a terminat”. Rolul...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”