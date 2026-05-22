Emisiunea „Late Show” cu Stephen Colbert, difuzată pentru ultima dată: invitatul special Paul McCartney a interpretat „Hello Goodbye”

Paul McCartney, invitat surpriză în ultimul episod al emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert”, a oferit un final emoţionant seriei, având onoarea ceremonială de a stinge luminile în Teatrul Ed Sullivan, un loc cu care are o lungă istorie, scrie Variety.

În final, McCartney şi Colbert au interpretat „Hello Goodbye” a formaţiei The Beatles, acompaniaţi de Elvis Costello şi Jon Batiste, iar pe scenă li s-au alăturat o serie de membri ai echipei care au dansat, în timp ce formaţia locală a transformat melodia din anii ’60 într-o piesă în stilul New Orleans, notează News.ro.

Apoi, Colbert a apărut într-o secvenţă filmată în care îl conducea pe McCartney în culise, la panoul electric, unde legendarul rocker a fost surprins acţionând un întrerupător care nu numai că a stins luminile, ci a transformat Teatrul Sullivan într-un portal interdimensional verde, prezentat mai devreme în cadrul emisiunii de Neil deGrasse Tyson.

Gestul simbolic a avut loc după ce McCartney a fost ultimul invitat al emisiunii şi ultimul interpret muzical, moment în care prezentatorul l-a rugat să povestească despre prima sa vizită la teatru, în urmă cu 62 de ani.

„Hello Goodbye” nu a fost singurul moment muzical de la finalul transmisiunii televizate prelungite. Într-un alt segment filmat, Colbert a fost însoţit de Costello şi Batiste pentru o interpretare piesa, care era cu siguranţă necunoscută pentru 99% din telespectatori: „Jump Up”, o piesă în stil blues compusă de Costello la mijlocul anilor 1970, care nu a fost lansată decât câteva decenii mai târziu, ca demo inclus ca piesă bonus pe ediţia deluxe a albumului „My Aim Is True”.

Colbert l-a întrebat pe McCartney ce îşi aminteşte despre vizita formaţiei The Beatles la teatru. „Nu fusesem niciodată în America; am venit aici şi oamenii ne-au spus că acesta este cel mai mare spectacol”, şi-a amintit muzicianul. „Sincer să fiu, nu auzisem niciodată de el. Ştii cum e în Anglia”, a adăugat el, pentru a explica faptul că nu cunoşteau cel mai popular spectacol de varietăţi din SUA. „A fost fantastic… Trebuia să coborâm câteva etaje pentru a ne machia… Am coborât acolo şi fetele ne-au machiat, iar machiajul era de un portocaliu strălucitor”.

„Asta e foarte la modă în anumite cercuri în ultima vreme”, a răspuns Colbert, într-una dintre puţinele aluzii la Donald Trump dintr-un episod care, în rest, s-a dovedit surprinzător de apolitic. „Acum ştim de unde a pornit totul. Mulţumesc mult, Paul McCartney”, a glumit el.

Apariţia formaţiei The Beatles în emisiunea „The Ed Sullivan Show” din 9 februarie 1964 este adesea considerată momentul decisiv care a contribuit la propulsarea grupului, aflat deja pe o traiectorie ascendentă, către succesul de vârf, ajungând în cele din urmă cea mai de succes formaţie din istoria muzicii. Acest moment crucial al Beatlemania a fost urmărit, potrivit estimărilor, de 73 de milioane de telespectatori, adică aproximativ jumătate din populaţia Statelor Unite la acea vreme.

Colbert l-a întrebat pe McCartney dacă el şi colegii lui din trupa The Beatles erau emoţionaţi înainte de a urca pe scena emisiunii lui Sullivan. „Eram puţin emoţionaţi, dar eram nişte puşti şi ne cam credeam cei mai tari”, a răspuns McCartney, sugerând că erau mai mult aroganţi decât anxioşi. „A fost foarte emoţionant. America este locul de unde provine toată muzica pe care o iubeam - rock ‘n’ roll, blues şi tot restul, chiar şi până la Fred Astaire”. Deodată, a devenit patriotic. „Ţara libertăţii; cea mai mare democraţie”. Deşi publicul se aştepta probabil ca gazda să intervină cu o glumă, acesta s-a abţinut respectuos. McCartney a adăugat: „Aşa era atunci şi aşa este şi acum, sper”.

Ultima emisiune a lui Colbert s-a ferit în mare parte de politică, chiar şi monologul de deschidere orientându-se spre glume mai puţin incisive despre subiecte capricioase, precum gropile de pe pista unui aeroport, de parcă prezentatorul ar fi vrut să nu-şi ia rămas bun pe o notă conflictuală, scrie Variety.

Relaţia lui McCartney cu Colbert, în afara emisiunii de la CBS, datează din 2013, când a acordat un interviu de o oră şi a susţinut un recital alături de gazdă în cadrul seriei sale de la Comedy Central, „The Colbert Show”.

CBS a anunţat la începutul săptămânii că episodul final al emisiunii „Late Show” va depăşi durata obişnuită şi nu se va limita la intervalul de o oră obişnuit. A existat un precedent în acest sens, când emisiunea de adio a lui David Letterman din 2015 a depăşit durata cu 17 minute. Episodul final al emisiunii „Late Show” de joi seara a depăşit cu puţin această durată, încheindu-se la ora 12:54 p.m. ET.

