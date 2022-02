Cele douăzeci de piese care vor concura sâmbătă pentru un loc în finala naţională a concursului Eurovision 2022 au fost alese în urma votul juriului de specialitate şi al publicului, informează Agerpres.

Dintre cele 45 de piese intrate în concurs cinci au fost alese de public, iar 15 de juriu, urmând ca zece dintre acestea să se califice în finala Eurovision România 2022.

Artiştii şi melodiile care vor fi prezente în semifinala din România de sâmbătă sunt:

* Aldo Blaga cu piesa "Embers";

* Alex Parker & Bastien - "All this love";

* Andra Oproiu - "Younique";

* Andrei Petruş - "Take me";

* ARIS - "Do Svidaniya";

* Cezar Ouatu - "For everyone";

* Cream, Minodora, Diana - "România mea";

* Dora Gaitanovici - "Ana";

* E-an-na - "Malere";

* Eliza G - "The other half of me";

* Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - "Doina";

* Gabriel Basco - "One night";

* Kyrie Mendél - "Hurricane";

* Mălina - "Prisoner";

* MOISE - "Guilty";

* Oana Tăbultoc - "Utopia";

* Petra - "Ireligios";

* VANU - "Never give up";

* Vizi Imre - "Sparrow";

* WRS - "Llamame".

Show-ul va fi transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21,00. Gazde vor fi Anca Mazilu şi Bogdan Stănescu, iar Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017, va fi alături de concurenţi şi va transmite din Camera Verde.

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc la Torino. Semifinalele sunt programate pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs pe 12 mai.

Sub sloganul "The sound of beauty", Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Editor : V.M.