Eurovision 2026: A fost stabilită ordinea în care vor intra pe scenă finaliștii. Pe ce poziție este România

Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”. Foto: Profimedia

Organizatorii Eurovision Song Contest 2026 au anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală, iar România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me”, va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii.

Alexandra Căpitănescu a readus România în marea finală după ce a trecut cu succes de a doua semifinală și va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa, unde aceștia vor interpreta piesa „Choke Me”. 

România va cânta penultima în marea finală, urmată doar de Austria, țara gazdă a ediției din acest an și câștigătoarea ediției precedente.

Ordinea de intrare stabilită de producătorii concursului este următoarea:

  1. Danemarca
  2. Germania
  3. Israel
  4. Belgia
  5. Albania
  6. Grecia
  7. Ucraina
  8. Australia
  9. Serbia
  10. Malta
  11. Cehia
  12. Bulgaria
  13. Croația
  14. Marea Britanie
  15. Franța
  16. Republica Moldova
  17. Finlanda
  18. Polonia
  19. Lituania
  20. Suedia
  21. Cipru
  22. Italia
  23. Norvegia
  24. România
  25. Austria
Sub sloganul „United by Music”, ediția din 2026 a Eurovision Song Contest se desfășoară la Viena, capitala Austriei. În marea finală, programată sâmbătă, 16 mai, vor concura 25 de țări. Austria găzduiește competiția după victoria obținută anul trecut de artistul JJ, care s-a impus cu piesa „Wasted Love”.

Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită în direct la Televiziunea Română începând cu ora 22:00, iar câștigătorul va fi decis prin votul publicului și al juriilor naționale.

