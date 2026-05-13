Live TV

Video Eurovision 2026: Republica Moldova s-a calificat în finală

Data actualizării: Data publicării:
Eurovision Song Contest 2026
Foto: Profimedia

Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croaţia, Lituania şi Polonia s-au calificat în finala Eurovision din 16 mai. România va intra în concurs joi, în cea de-a doua semifinală. Reprezentanta ţării noastre, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă a treia, cu piesa „Choke Me”. 

Marţi seară, 15 concurenţi s-au întrecut în prima semifinală, care a început cu energie şi culoare, la Wiener Stadthalle din Viena, conform News.ro. 

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, a cântat piesa „Viva, Moldova”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Au mai concurat Suedia, Portugalia şi Israel, precum şi două dintre marile favorite la câştigarea trofeului: Finlanda şi Grecia. Boy George, vedeta anilor '80, a apărut pe scenă alături de cântăreaţa Senhit care reprezintă San Marino.

Calificate automat în marea finală, Germania (Sarah Engels, cu piesa "Fire") şi Italia (Sal Da Vinci, cu piesa "Per Sempre Sì") şi-au prezentat piesele în uralele spectatorilor. 

Printre favoriţii concursului este şi reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care cântă în ebraică, franceză şi engleză, şi al cărui videoclip a fost vizionat de 3,4 milioane de ori pe canalul oficial de YouTube al Eurovisionului, o performanţă cu mult peste medie. Ediţia din acest an a concursului Eurovision este afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenţei Israelului. Posturile publice de televiziune din Spania, Irlanda şi Slovenia au anunţat că nu vor difuza cel mai mare concurs de muzică din lume, calificat drept "circ" de postul sloven RTV.

Concurenţii din prima semifinală Eurovision 2026 

  • Republica Moldova- Satoshi, "Viva, Moldova!" 
  • Suedia – Felicia – "My System" 
  • Croaţia – Lelek – "Andromeda" 
  • Grecia – Akylas – "Ferto" 
  • Portugalia – Bandidos do Cante – "Rosa" 
  • Georgia – Bzikebi – "On Replay" 
  • Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin" 
  • Muntenegru – Tamara Živković – "Nova Zora" 
  • Estonia – Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True" 
  • Israel – Noam Bettan – "Michelle" 
  • Belgia – Essyla – "Dancing on the Ice" 
  • Lituania – Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más" 
  • San Marino – Senhit – "Superstar" 
  • Polonia – Alicja – "Pray" 
  • Serbia – Lavina – "Kraj Mene" 

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va concura joi, 14 mai,  alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia, pentru un loc în marea finală.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena. 25 de ţări vor evolua în marea finală, care va avea loc sâmbătă, 16 mai.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurovision song contest
Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”
Alexandra Căpitănescu.
După criticile privind piesa României pentru Eurovision, Alexandra Căpitănescu a lansat o nouă versiune a melodiei „Choke Me”
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9640
„Choke me”, piesa României pentru Eurovision, acuzată de „glorificarea strangulării sexuale”. Activiștii cer interzicerea melodiei
melodie eurovision
A fost aleasă melodia României pentru Eurovision 2026
Eurovision song contest
Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR. Cea de-a 11-a piesă va fi aleasă de fani
Recomandările redacţiei
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar...
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
nave in strâmtoarea ormuz
Irakul și Pakistanul au încheiat acorduri energetice cu Iranul, în...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
Ultimele știri
Arabia Saudită a atacat, în secret, Iranul, pe fondul escaladării conflictului din Golf. EAU au avut misiuni similare, relata WSJ luni
Fiul ultimului șah al Iranului îl critică pe Trump pentru că transmite „semnale contradictorii”: „Nu trebuie să ratezi ocazia”
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu elicopterul și scafandrii în Sibiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Ni s-a „stins lumina” în fața lui Cristi Chivu! Cum a ajuns presa din România să fie invizibilă la întâlnirea...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a intrat în istorie după calificarea în semifinale la Roma. Românca, peste Serena Williams
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...