Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croaţia, Lituania şi Polonia s-au calificat în finala Eurovision din 16 mai. România va intra în concurs joi, în cea de-a doua semifinală. Reprezentanta ţării noastre, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă a treia, cu piesa „Choke Me”.

Marţi seară, 15 concurenţi s-au întrecut în prima semifinală, care a început cu energie şi culoare, la Wiener Stadthalle din Viena, conform News.ro.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, a cântat piesa „Viva, Moldova”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Au mai concurat Suedia, Portugalia şi Israel, precum şi două dintre marile favorite la câştigarea trofeului: Finlanda şi Grecia. Boy George, vedeta anilor '80, a apărut pe scenă alături de cântăreaţa Senhit care reprezintă San Marino.

Calificate automat în marea finală, Germania (Sarah Engels, cu piesa "Fire") şi Italia (Sal Da Vinci, cu piesa "Per Sempre Sì") şi-au prezentat piesele în uralele spectatorilor.

Printre favoriţii concursului este şi reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care cântă în ebraică, franceză şi engleză, şi al cărui videoclip a fost vizionat de 3,4 milioane de ori pe canalul oficial de YouTube al Eurovisionului, o performanţă cu mult peste medie. Ediţia din acest an a concursului Eurovision este afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenţei Israelului. Posturile publice de televiziune din Spania, Irlanda şi Slovenia au anunţat că nu vor difuza cel mai mare concurs de muzică din lume, calificat drept "circ" de postul sloven RTV.

Concurenţii din prima semifinală Eurovision 2026

Republica Moldova- Satoshi, "Viva, Moldova!"

Suedia – Felicia – "My System"

Croaţia – Lelek – "Andromeda"

Grecia – Akylas – "Ferto"

Portugalia – Bandidos do Cante – "Rosa"

Georgia – Bzikebi – "On Replay"

Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"

Muntenegru – Tamara Živković – "Nova Zora"

Estonia – Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True"

Israel – Noam Bettan – "Michelle"

Belgia – Essyla – "Dancing on the Ice"

Lituania – Lion Ceccah – "Sólo Quiero Más"

San Marino – Senhit – "Superstar"

Polonia – Alicja – "Pray"

Serbia – Lavina – "Kraj Mene"

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va concura joi, 14 mai, alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia, pentru un loc în marea finală.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena. 25 de ţări vor evolua în marea finală, care va avea loc sâmbătă, 16 mai.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Editor : A.C.