Eurovision 2027: Canada va participa în premieră la concursul muzical organizat la Burgas, în Bulgaria

Canada își va face debutul la Eurovision alături de cel puțin alte 35 de țări la ediția din 2027 a concursului muzical, au anunțat miercuri organizatorii, în condițiile în care Irlanda și Țările de Jos boicotează evenimentul din cauza participării Israelului, iar Spania, Slovenia și Islanda nu și-au anunțat încă participarea, scrie Reuters.

Cele 36 de posturi de televiziune își vor trimite reprezentantul național la cea de-a 71-a ediție a concursului, care va avea loc în luna mai în orașul bulgar Burgas, cu un participant mai mult decât în 2026, a anunțat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU).

Spania, Țările de Jos, Irlanda, Islanda și Slovenia au boicotat concursul din acest an, care a atras un public global de 130 de milioane de telespectatori, după ce au cerut excluderea Israelului din cauza ofensivei sale militare din Gaza, ca urmare a atacului condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Israelul a declarat la momentul respectiv că a existat o campanie globală de denigrare împotriva sa.

Postul de televiziune israelian KAN și-a confirmat participarea, în timp ce Irlanda și Țările de Jos au confirmat că vor boicota din nou concursul din 2027.

RTVE din Spania și RTVSLO din Slovenia au termen până în decembrie să-și confirme participarea, a precizat EBU. La sfârșitul lunii septembrie, consiliul de administrație al postului public islandez RÚV a dat de înțeles că participarea sa este puțin probabilă, dar nu a luat încă o decizie finală.

„Într-o lume care pare din ce în ce mai divizată, acest concurs reunește publicul prin intermediul muzicii, dincolo de granițe, limbi și culturi, iar acest lucru contează acum mai mult ca niciodată”, a declarat Martin Green, directorul Concursului Eurovision, într-un comunicat.

Pe lângă nou-venita Canada, lista participanților la concurs include Macedonia de Nord — care revine în competiție pentru prima dată din 2022 — țara gazdă, Bulgaria, precum și Franța, Marea Britanie, Ucraina și Australia.

Editor : B.E.