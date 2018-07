Fatboy Slim şi Guano Apes cântă la București luna aceasta

DJ-ul englez Fatboy Slim şi trupa germană Guano Apes sunt capete de afiş ale ediţiei de anul acesta la Creative Fest, eveniment care va avea loc la Romexpo, scrie News.ro.

Festivalul de artă şi cultură urbană din Bucureşti a ajuns la a cincea ediţie, iar aceasta va avea loc în perioada 27 - 29 iulie.

Pe scenă vor urca Fatboy Slim (29 iulie), Guano Apes, Rudimental (DJ Set), Protoje & The Indiggnation, ONYX, Şuie Paparude, Coma, CTC, Robin and the Backstabbers, Gojira & Planet H, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska, Fantome, Tony Baboon, Camioane în Mulţime.

Între activităţile propuse de organizatori, Creart - Centrul de creaţie, artă şi tradiţie ce ţine de Primăria Capitalei, se numără demonstraţii de graffiti şi freestyle, acrobaţii cu skateboard şi biciclete, iar o zonă gastronomică va fi amenjată împreună cu una ce va deservi artei urbane.

Accesul publicului este gratuit.

