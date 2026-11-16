Femeile, în prim-plan la Grammy 2027. Raye, Rosalía şi Olivia Rodrigo, printre artistele cu cele mai multe nominalizări

Raye conduce clasamentul nominalizărilor la cea de-a 69-a ediţie a premiilor Grammy, cu 11 selecţii, fiind urmată de Rosalía, care a obţinut nouă nominalizări. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo şi Phoebe Bridgers ocupă următoarele poziţii, cu câte şapte nominalizări fiecare, potrivit Variety.

Bruno Mars, Leon Thomas şi Olivia Dean au obţinut câte şase selecţii, potrivit listei anunţate pentru ediţia din 2027 a premiilor Grammy.

La categoria „Albumul anului”, considerată una dintre cele mai importante distincţii ale galei, şapte dintre cele opt nominalizări aparţin unor artiste, singurul bărbat din această categorie fiind Bruno Mars. O distribuţie similară se regăseşte şi la categoria „Cântecul anului”.

În cursa pentru „Înregistrarea anului”, şase dintre cele opt nominalizări revin unor artiste. Una dintre celelalte două selecţii aparţine proiectului Tame Impala, în colaborare cu Jennie.

La categoria „Albumul anului” se vor confrunta „This Music May Contain Hope”, semnat de Raye, „Lux (Complete Works)”, al Rosalíei, „Lost Weekend”, de Phoebe Bridgers, „The Art of Loving”, de Olivia Dean, „Dandelion”, de Ella Langley, „The Romantic”, de Bruno Mars, „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", de Olivia Rodrigo, şi „The Life of a Showgirl”, al lui Taylor Swift.

Taylor Swift şi Bruno Mars, cu strategii diferite de înscriere a pieselor

Prin nominalizarea albumului „The Life of a Showgirl”, Taylor Swift a egalat recordul pentru cele mai multe albume nominalizate consecutiv la categoria „Albumul anului”, cu cinci selecţii. Kendrick Lamar este singurul alt artist care a înregistrat aceeaşi performanţă.

În total, Taylor Swift a obţinut cinci nominalizări la ediţia din acest an, inclusiv la categoriile „Albumul anului", „Înregistrarea anului” şi „Cântecul anului”, dar şi la „Cea mai bună interpretare pop în duo sau grup” şi „Cel mai bun cântec scris pentru un material vizual”.

Artista a înscris piese diferite la categoriile „Înregistrarea anului" şi „Cântecul anului”. Astfel, „The Fate of Ophelia" a fost propusă pentru prima categorie, în timp ce „I Knew It, I Knew You”, de pe coloana sonoră a filmului Disney „Toy Story 5”, a intrat în cursa pentru „Cântecul anului”. Ambele au obţinut nominalizări. Totodată, piesa „The Life of a Showgirl”, interpretată alături de Sabrina Carpenter, a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună interpretare pop în duo sau grup”.

O strategie asemănătoare a adoptat şi Bruno Mars, care a înscris melodii diferite la categoriile „Înregistrarea anului” şi „Cântecul anului”. „I Just Might” a obţinut o nominalizare la prima categorie, în timp ce „Risk It All” a fost selectată pentru „Cântecul anului”.

În cazul altor artişti, aceeaşi piesă a fost înscrisă în ambele categorii. Printre acestea se numără „Man I Need", de Olivia Dean, „Choosin' Texas”, de Ella Langley, „Where Is My Husband!”, de Raye, „The Cure”, de Olivia Rodrigo, şi „Berghain”, de Rosalía.

Cea de-a 69-a ediţie anuală a premiilor Grammy va avea loc duminică, 7 februarie 2027, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul ABC şi va putea fi urmărită în streaming pe Disney+ şi Hulu.

Principalele nominalizări Grammy 2027

Record of the Year:

„Man I Need” - Olivia Dean

„Choosin' Texas” - Ella Langley

„I Just Might” - Bruno Mars

„Where Is My Husband!” - Raye

„The Cure” - Olivia Rodrigo

„Berghain”- Rosalía, Björk, Yves Tumor

„The Fate of Ophelia” - Taylor Swift

„Dracula” - Tame Impala feat. Jennie

Album of the Year:

„Lost Weekend” - Phoebe Bridgers

„The Art of Loving” - Olivia Dean

„Dandelion” - Ella Langley

„The Romantic” - Bruno Mars

„This Music May Contain Hope” - Raye

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” - Olivia Rodrigo

„Lux (Complete Works)” - Rosalía

„The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

Song of the Year:

„Berghain” - Rosalía, Björk, Yves Tumor

„Choosin' Texas” - Ella Langley

„The Cure” - Olivia Rodrigo

„Hate That I Made You Love Me” - Ariana Grande

„I Knew It, I Knew You” - Taylor Swift

„Man I Need” - Olivia Dean

„Risk It All” - Bruno Mars

„Where Is My Husband!” - Raye

Best New Artist:

Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf şi The Womack Sisters.

Best Alternative Music Album:

„I Must Be Dreaming” - Alabama Shakes

„Lost Weekend” - Phoebe Bridgers

„Music, Fashion, Film” - Charli xcx

„Getting Killed” - Geese

„The Mountain” - Gorillaz

„Lux (Complete Works)” - Rosalía

Best Alternative Music Performance:

„Fabienk” - Angine de Poitrine

„Kill Me” - Phoebe Bridgers

„Au Pays du Cocaine” - Geese

„Reliquia” - Rosalía

„Showbiz” - Hayley Williams

Best Rock Performance:

„Sarniezz” - Angine de Poitrine

„Lost Boys” - Phoebe Bridgers

„Trinidad” - Geese

„What's Wrong With Me” - Olivia Rodrigo, Robert Smith

„In the Stars” - The Rolling Stones

Best Rock Song:

„In the Stars” - The Rolling Stones

„Lost Boys” - Phoebe Bridgers

„My Only Angel” - Aerosmith, Yungblud

„Streets of Minneapolis - Radio Mix" - Bruce Springsteen

„Trinidad” - Geese

„What's Wrong With Me” - Olivia Rodrigo, Robert Smith

„Your Favorite Toy” - Foo Fighters

Best Rock Album:

„Vol.II” - Angine de Poitrine

„Your Favorite Toy” - Foo Fighters

„The Wow! Signal” - Muse

„Foreign Tongues” - The Rolling Stones

„Frozen Charlotte” - Jack White

Best Metal Performance:

„The Edge of Perfection” - Anthrax

„Hive Mind” - Knocked Loose feat. Denzel Curry

„Your Ghost Again” - Mastodon

„Let There Be Shred” - Megadeth

„End of You” - Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante

Best Solo Pop Performance:

„Man I Need” - Olivia Dean

„Risk It All” - Bruno Mars

„Where Is My Husband!” - Raye

The Cure” - Olivia Rodrigo

„Sauvignon Blanc” - Rosalía

Best Pop Duo/Group Performance:

„Runway” - Lady Gaga şi Doechii

„Bring Your Love” - Madonna şi Sabrina Carpenter

„Click Clack Symphony” - Raye şi Hans Zimmer

„The Life of a Showgirl” - Taylor Swift şi Sabrina Carpenter

„Dracula” - Tame Impala şi Jennie

Best Pop Vocal Album:

„The Art of Loving” - Olivia Dean

„Petal” - Ariana Grande

„The Romantic” - Bruno Mars

„This Music May Contain Hope” - Raye

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” - Olivia Rodrigo

Best Dance/Electronic Recording:

„Lights Burn Dimmer” - Fred again.., Jamie T

„I Feel So Free” - Madonna

„Crank” - Slayyyter

„My Old Ways” - Tame Impala

„Melatonin” - Tinashe

„Music” - underscores

Best Dance/Electronic Album:

„Confessions II” - Madonna

„Sexistential” - Robyn

„Soma” - Skrillex

„Wor$t Girl in America” - Slayyyter

„Deadbeat” - Tame Impala

Best Rap Album:

„Dillagence II” - Busta Rhymes şi J Dilla

„Am I the Drama?” - Cardi B

„God Gotta Afro & Gold Hoops” - Rapsody

„Octane” - Don Toliver

„Everything Is a Lot” - Wale

„Bully - Deluxe” - Kanye West (Ye)

Best Rap Song:

„E85” - Don Toliver

„ErrTime” - Cardi B

Girl, Get Up" - Doechii feat. SZA

„Let 'Em Know” - T.I.

„Spend Dat” - Yung Miami

Best Rap Performance:

„Good Flirts" - Baby Keem feat. Kendrick Lamar şi Momo Boyd

„ErrTime” - Cardi B

„Run It Back!!” - De La Soul feat. Nas

„Let 'Em Know” - T.I.

„Body” - Don Toliver

Best Americana Album:

„Returning to Myself” - Brandi Carlile

„Sad and Beautiful World” - Mavis Staples

„Future Soul” - Tedeschi Trucks Band

„Masks Off” - Jesse Welles

„World's Gone Wrong” - Lucinda Williams

Producer of the Year, Non-Classical:

Tony Berg, Dernst „D'Mile” Emile II, Noah Goldstein, Miranda Lambert şi Mike Sabath.

Songwriter of the Year, Non-Classical:

Amy Allen, Edgar Barrera, Raye, Joybeth Taylor şi Theron Thomas.

Editor : A.P.