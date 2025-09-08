Live TV

Gala MTV Video Music Awards 2025: Ariana Grande şi Lady Gaga au luat cele mai importante premii

Ariana Grande și Lady Gaga în timpul galei MTV Video Music Awards 2025, care a avut loc la UBS Arena pe 7 septembrie 2025 în Elmont, New York Foto: Profimedia

Lady Gaga a fost cea mai premiată artistă la gala Video Music Awards (VMA) 2025, încheind seara de duminică cu patru trofee „Moon Person”, inclusiv premiul pentru artista anului, în timp ce colegele ei Ariana Grande şi Sabrina Carpenter au câştigat câte trei premii. Grande a fost recompensată cu premiul cel mare pentru videoclipul anului cu „Brighter days ahead”.

„Acest proiect este despre toată munca grea care vindecă toate tipurile de traume, despre întoarcerea la sinele nostru tânăr şi crearea siguranţei în propriile noastre vieţi, ceea ce este un proces care durează toată viaţa şi un exerciţiu zilnic”, a declarat Grande, care a câştigat şi premiul pentru Cel mai bun videoclip pop şi Cel mai bun videoclip de lung metraj. „Dacă vă aflaţi în această călătorie, vă rog să continuaţi, pentru că vă promit că vor urma zile mai luminoase”, scrie News.ro.

Gala de premiere din acest an, transmisă în direct de la UBS Arena din New York şi prezentată de LL Cool J, a fost difuzată pentru prima dată pe CBS (fiind în continuare transmisă şi pe MTV, canalul pe care a fost difuzată de-a lungul timpului), ceea ce subliniază declinul continuu al MTV.

Dincolo de noua casă a reţelei, premiile VMA din acest an au fost în linie cu show-urile din ultimii ani. Paramount a sperat să ofere câte ceva pentru toată lumea, rezervând o gamă largă de personalităţi şi vedete virale în ascensiune, acoperind o gamă largă de genuri, de la bedroom pop la country, hip-hop old-school şi heavy metal.

Femeile au fost câştigătoarele detaşate ale premiilor din acest an, câştigând în 24 din cele 30 de categorii ale premiilor VMA, reflectând modul în care femeile au dominat peisajul pop în ultimii ani. Printre ele s-u numărat Billie Eilish, Grande, Gaga, Charli xcx, Doja Cat, Tate McRae şi Carpenter.

Provocatoarea piesă „Tears” a lui Carpenter a fost cea mai aplaudată interpretare a serii, inspirată din estetica excentrică a New York-ului anilor '90. Carpenter a fost singura artistă dispusă să facă o declaraţie politică pe tot parcursul serii, luând apărarea comunităţii transgender. Interpretarea ei a inclus drag queens, iar dansatorii ei au ţinut pancarte cu sloganuri precum „Protejaţi drepturile transsexualilor” şi „Avem încredere în transsexuali”.

Doja Cat a dat startul serii cu o atmosferă retro, inspirată din estetica anilor '80 a viitorului său album „Vie”, invitându-l pe Kenny G să-i acompanieze piesa „Jealous Type” şi întrerupând introducerea lui LL Cool J cu un videoclip în stilul Max Headroom, pe care fanii MTV din generaţia X l-ar putea aprecia mai mult decât fanii ei mai tineri.

La ediţia din acest an a premiilor VMA au avut loc mai multe spectacole transmise în direct, susţinute de Post Malone, Jelly Roll şi Lady Gaga. Primul dintre ei a cântat din Germania, iar cea din urmă a apărut pentru scurt timp pentru a-şi ridica premiul pentru artista anului, înainte de a pleca în grabă, la jumătate de oră distanţă, pentru concertul ei de la Madison Square Garden Mayhem Ball.

Artiştii legendari au oferit unele dintre cele mai frumoase momente ale serii, de la Mariah Carey, care a câştigat primul ei premiu „Moon Man” - „Ce naiba a durat atat de mult?”, a glumit Carey in discursul său după un medley entuziast de şapte piese - până la Busta Rhymes, care a făcut senzaţie, înainte de a primi Rock the Bells Visionary Award. Ricky Martin a primit primul premiu Latin Icon din istoria show-ului, oferind una dintre cele mai distractive reprezentaţii ale serii, când a cântat „Livin La Vida Loca”.

A existat şi un tribut adus lui Ozzy Osbourne, care i-a reunit pe Yungblud cu Steven Tyler şi Joe Perry de la Aerosmith, oferindu-i „prinţului întunericului” ceea ce i se cuvenea după moartea sa tragică de la începutul verii. „Ozzy pentru totdeauna!”, a strigat Yungblud.

