Hilde Tudora: „Îmi doresc tare mult să trăiesc într-o lume în care animalele sunt respectate, în care oamenii nu cad în extreme”

De curând, Hilde Tudora a împlinit un an în echipa Digi24 și tot de atât timp a renunțat de la a fi în mijlocul evenimentelor și a ales să facă parte dintre oamenii din spatele camerelor de filmat, ca editor. Hilde este un jurnalist responsabil, care apreciază strictețea și claritatea, care întotdeauna s-a ghidat după principiul că telespectatorii trebuie să înțeleagă ușor știrea. În timpul său liber, se dedică acțiunilor de salvare a câinilor abandonați sau maltratați și caută pentru animalele salvate familii iubitoare care să le ofere un adăpost și afecțiune.

„În prima zi ca editor, efectiv, mintea mi s-a blocat ”

De aproape un an ai renunțat la teren, iar acum ești editor de știri. Ce înseamnă pentru tine această schimbare?

Hilde Tudora: Doi pași înainte. E o schimbare mare pentru mine, e o provocare. Un editor de știri trebuie să scrie repede și, mai ales, bine. Iar inspirația nu vine când vrem noi. În prima zi ca editor, efectiv, mintea mi s-a blocat. Am citit, cred, timp de vreo douăzeci de minute un material care trebuia editat și nu știam de unde și cum să încep. Pur și simplu, aveam impresia că sunt într-un blocaj. Până la urmă, mi-am revenit și, ușor, ușor, mi-am regăsit cuvintele, ritmul. Încă mi-e teamă, dar și frica asta cred că de cele mai multe ori construiește ceva bun în noi.

Ai început mai întâi să faci jurnalism de teren. Îți mai amintești care a fost cel mai marcant subiect despre care ai relatat?

Hilde Tudora: Moartea Regelui Mihai. Îmi aduc aminte perfect. Eram reporter pe politic. Era după-amiază, eram în drum spre redacție, plecasem din Parlament și m-a sunat editorul zilei. M-a întrebat cât mai am până ajung în redacție și mi-a spus să mă pregătesc de o transmisiune în direct pentru că Regele Mihai a murit. Apoi, timp de vreo două săptămâni, am relatat numai despre Rege. De la Palatul Elisabeta, de la Castelul Peleș, de la Palatul Regal, de la Curtea de Argeș. Încă am în minte scrisorile atârnate de gardul Palatului Regal. Oamenii îi scriau Regelui, îi mulțumeau pentru simplitatea lui, pentru modestia lui, îi cereau iertare, îi povesteau ce se întâmplă în România de azi. A fost multă emoție, mi-a fost greu să rămân concentrată. Ajungeam seara acasă, după zece, douăsprezece ore de muncă și continuam să vorbesc despre Regele Mihai.

„Un om care face rău din plăcere unei ființe care nu se poate apăra poate face oricând rău și altui om ”

În timpul liber ești voluntar și ajuți animalele. Cum a pornit această acțiune și cum faci lucrurile să se întâmple?

Hilde Tudora: Am crescut înconjurată de animale și nu vreau să știu cum arată viața fără animale. Încerc să ajut cât pot. Dacă găsesc un câine pe stradă, îl iau, îl duc la un cabinet veterinar, vedem dacă e sănătos, îl sterilizez și apoi încerc să-i găsesc o familie responsabilă. Am luat câini accidentați, maltratați. Din fericire, acum toți sunt bine, alături de oamenii lor. Încerc să merg cât pot de des în adăposturile pentru animale, să promovez adopția. Din păcate, noi, românii, nu prea adoptăm. Ne plac câinii de rasă, ne plac câinii pufoși. Iar în timp ce o persoană cumpără un câine, altul moare în spatele unor gratii reci și ruginite, așteptând. Promovez și sterilizarea. Nu vrem câini pe stradă? Nu vrem pisici pe stradă? Atunci să ne sterilizăm animalele. Este cea mai civilizată variantă de a stopa abandonul. Am încercat și încerc să schimb ceva și prin prisma meseriei mele. Este absolut normal să avem o lege care să-i pedepsească aspru pe cei care maltratează animale. Un om care face rău din plăcere unei ființe care nu se poate apăra poate face oricând rău și altui om. Îmi place meseria mea, dar, sincer, de multe ori mă visez medic veterinar. Îmi doresc tare mult să trăiesc într-o lume în care animalele sunt respectate, în care oamenii nu cad în extreme. Nu-mi place circul, evit să călătoresc în țări în care animalele sunt folosite în scop turistic și nu-mi plac persoanele care spun că iubesc doar animalele sau doar copiii. Dacă ești un om bun, ești bun cu toate ființele.

Prin ce crezi că se diferențiază știrile Digi24 de restul știrilor din România? De ce să alegem Digi24?

Hilde Tudora: La Digi24, știrile sunt curate. Când mă uit la noi la televizor, am impresia că intru într-o casă curată, în care toate lucrurile sunt la locul lor, într-o casă minimalistă. De ce să alegem Digi24? Păi cum să nu vrem ceva curat în viața noastră?

Ce sfaturi le dai celor care își doresc să ajungă să îți calce pe urme și să fie jurnaliști?

Hilde Tudora: Să se gândească bine dacă asta își doresc cu adevărat. E o meserie pe care o iubești și o urăști în același timp. Te stoarce de energie, te întristează, dă efectiv cu tine de pământ, dar uneori îți dă satisfacții mari până la cer. Jurnalismul consumă mult timp. Am avut zile în care începeam transmisiunile în direct la 7 dimineața și le terminam la 23. Uneori mă întrebam de ce nu am ales altceva. Dar când vezi că cei din jurul tău știu doar ce se întâmplă în bucățica lor de lume, iar tu ești conectat cu actualitatea, înțelegi de ce se întâmplă așa, cine e responsabil, cum te afectează, pui în context, îți devine tare dragă această meserie care îți conferă un statut atât de important.