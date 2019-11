Iluzie optică. Motivul pentru care fotografia unei fetiţe a devenit virală pe internet

Fotografia unei fete care pare să aibă picioarele anormal de lungi şi de subţiri i-a băgat în ceaţă pe utilizatorii de Twitter. În imagine, fetiţa stă în picioare, pe iarbă şi, la prima vedere, picioarele ei par incredibil de lungi şi de subţiri.

Mai mulţi utilizatori ai reţelei de socializare au admis că le-a luat destul de mult timp să-şi dea seama de iluzia optică produsă de punga de floricele pe care fetiţa o ţinea în mână şi care părea de culoarea ierbii.

„Am fost îngrijorat şi m-am gândit că fata asta are nevoie să fie hrănită şi salvată”, a scris cineva, adăugând că: ”Am văzut că cineva a strigat <floricele>, iar eu zis <da, bine, şi floricele, dar ceva mai consistent>”, scrie Mediafax.

„Mi-au luat 25 de minute ca să-mi dau seama de fază”, a scris altcineva.

„E ciudat cum funcţionează iluziile optice. Iniţial, nu am văzut punga cu floricele, dar, odată ce am văzut-o, nu am mai putut să n-o văd”, a scris altcineva.

