În așteptarea zilei aniversare, matinalii Digi FM au pregătit surprize pentru ascultători

Echipa Matinalului Digi FM a transformat ziua de 1 noiembrie în ”noul 1 aprilie” în radioul românesc. Matinalii și-au păcălit ascultătorii, spre beneficiul lor, în finala concursului ”Aleg Matinalul Câștigător”. Pe scurt, pentru aniversarea a 4 ani de Digi FM, matinalii Miu, Striblea, Beatrice și Ciuclaru au promis un premiu mare pentru un ascultator și un însoțitor: un weekend prelungit la Cluj, transport cu avionul, cazare la 5 stele și locuri speciale la concertul aniversar Digi FM cu Bryan Adams.

În finala în care s-au calificat patru ascultatori, cei patru matinali au anunțat câștigătorul, pentru ca, mai apoi, fiecare finalist să afle că va pleca în mini-vacanța oferită cu ocazia sărbătoririi a patru ani de Digi FM. Mai mult, matinalii, care îi vor însoți pe câștigători și invitații lor la Cluj, pe 11 noiembrie, au anunțat că toți premiații și invitații lor îl vor cunoaște personal pe Bryan Adams.

”Noi suntem vinovații. Noi am promis un premiu baban și pentru că nu ne-a lăsat inima să alegem doar un singur câștigător, am decis ca toți cei care ne-au ales pe noi să fie aleși de noi. Am fi luat cu noi toată România, dacă BT Arena din Cluj ar fi permis asta. Matinalul Digi FM este cu și despre oameni, iar bucuria ascultătorilor noștri este și bucuria noastră. Despre asta este vorba. Despre a face oamenii fericiți și despre ALEGEREA pe care o fac oamenii atunci când setează radioul pe Digi FM”, a declarat Cătălin Striblea.

Echipa Digi FM promite că în zilele următoare vor mai veni și alte surprize, pentru că o aniversare ca aceasta se întâmplă doar o dată pe an. Concertul Bryan Adams din 11 noiembrie 2019 face parte din turneul “Shine a Light”, care promovează cel mai nou album al artistului, cu numărul 14. Bilete sunt disponibile pe www.eventim.ro.

Detalii și întregul moment de azi, de la Matinal, sunt disponibile pe www.digifm.ro. Ca să știi.