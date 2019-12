Irina Rimes și matinalii Digi FM au mers la colindat în malluri

Cine cumpără cadouri, primește colinde. Echipa de la matinalul Digi FM îi răsplătește pe cei generoși. A pus la cale concerte ad-hoc în malluri, cu Irina Rimes și concurenții ei de la o emisiune-concurs de talente.

Matinalii de la Digi FM i-au oprit pe oameni din cumpărăturile lor de sărbători şi le-au făcut o surpriză.

Bogdan Miu, prezentator Digi FM: Oamenii sunt în mall-uri și atunci am venit să colindăm aici.

Bogdan Ciuclaru, prezentator Digi FM: Motivul pentru care am venit aici de la 3 dimineața. Am repetat, am colindat.

Beatrice Ghiciov, prezentator Digi FM: De colinde s-a ocupat, evident, Irina Rimes, ea e expertă în cântat și colindat.

Catalin Striblea, prezentator Digi FM: Deodată apare Irina și toata lumea se uită la Rimes și zice: „Tu ești și mai și cântă, Doamne, ce frumoasă e!”, și după două minute pleacă cu mâna pe inimă.

Mai mulţi artişti au fost încântaţi de idee şi s-au alăturat cetei de colindători.

Mădălin Antonesei – interpret: Un mod de a ne introduce în magia sărbătorilor care urmează să vină.

Bogdan Dumitraş – interpret: Colindele sunt tradiție. Este un mesaj care trebuie transmis de la generație la generație.

Dora Gaitanovici – interpretă: Cred că am reușit să bucurăm oamenii din jurul nostru, ăsta e scopul de fapt, să fim împreună de sărbători.

Impresionați de surpriza colindătorilor de la DigiFM, bucureștenii au fost generoși.