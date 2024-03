Israelul a primit permisiunea de a concura la Eurovision după ce a schimbat versurile cântecului

Israelului i se va permite să concureze la Eurovision 2024 după ce a schimbat versurile cântecului său, au confirmat organizatorii, scrie BBC.

Eden Golan va reprezenta ţara la concursul care va avea loc în luna mai în Suedia.

Cântecul ei original, „October Rain”, ar fi făcut referire la atacurile Hamas din 7 octombrie şi fusese interzis pentru încălcarea regulilor privind neutralitatea politică.

Radiodifuzorul public din Israel a fost de acord să modifice cântecul, intitulat acum „Hurricane”, şi îl va prezenta în acest weekend.

Într-o declaraţie, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) - care organizează concursul - a declarat anterior: „EBU poate confirma că propunerea oficială de la KAN a fost considerată eligibilă pentru a concura în cadrul concursului Eurovision din luna mai. Grupul de Referinţă al Concursului, consiliul de conducere al acestuia, a luat decizia de a accepta cântecul „Hurricane” pentru următoarea competiţie după o examinare atentă a versurilor. S-a convenit că „Hurricane” îndeplineşte criteriile necesare pentru participare, în conformitate cu regulile concursului”.

Radiodifuzorul israelian KAN se angajase anterior să nu modifice versurile, dar preşedintele ţării, Isaac Herzog, a cerut ulterior „ajustările necesare” pentru a se asigura că Israelul poate participa la concurs.

Versurile originale ale piesei „October Rain” - scrise în limba engleză - au fost publicate pe site-ul KAN luna trecută.

Acestea includeau versurile „They were all good children, every one of them” şi „Who told you boys don't cry/ Hours and hours/ And flowers/ Life is not a game for the cowards”.

Un ministru a cerut ca Israelul să fie exclus de la Eurovision atât timp cât războiul din Gaza continuă

Miercuri, ministrul belgian francofon al Culturii, Benedicte Linard, a cerut ca Israelul să fie exclus de la Eurovision atât timp cât războiul din Gaza continuă.

„La fel cum Rusia a fost exclusă din concursuri şi din Eurovision în urma invaziei sale în Ucraina, Israelul ar trebui să fie exclus până când va pune capăt încălcărilor flagrante ale dreptului internaţional, care fac mii de victime, în special copii”, a scris ea pe X.

Israelul insistă că ofensiva sa terestră împotriva Hamas în Gaza se desfăşoară în conformitate cu dreptul internaţional. Armata sa a declarat în repetate rânduri că face tot posibilul pentru a încerca să evite să afecteze civilii.

De asemenea, Linard a declarat miercuri în Parlament că va cere radiodifuzorului public RTBF, care organizează participarea Belgiei la Eurovision, să transmită aceste îngrijorări către EBU.

Muzicieni din mai multe ţări au cerut ca Israelul să fie suspendat din concurs.

În decembrie, Asociaţia Compozitorilor din Islanda a publicat o declaraţie în care a afirmat că acţiunea militară a Israelului în Gaza face ca participarea acestuia să fie incompatibilă cu un eveniment „caracterizat de bucurie şi optimism”.

În Finlanda, o petiţie semnată de peste 1.400 de profesionişti din industria muzicală a acuzat radiodifuzorul lor naţional Yle de standarde duble, afirmând că a fost printre primii care au cerut interzicerea Rusiei după invazia acesteia în Ucraina în 2022.

Cele două semifinale ale Eurovision 2024 vor avea loc la 7 şi 9 mai. Israelul va concura în cea de-a doua, în speranţa de a se califica în finala din 11 mai. România nu participă la această ediţie.

