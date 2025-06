Jazz in the Park 13 - Află ce ți-au pregătit organizatorii

Urmează cea de-a 13-a ediție Jazz in the Park între 6 și 8 iunie 2025, într-unul din cele mai frumoase parcuri din țară: Parcul Etnografic „Romulus Vuia”. Prima mare adunare din an.

Pentru organizatori, cifra 13 aduce noroc: va fi cea mai bună ediție de până acum, cu un lineup impresionant, o experiență gândită în detaliu și un weekend întreg de relaxare.

Accesul în festival

Vineri, 6 iunie: de la ora 14:00

Sâmbătă și duminică, 7-8 iunie: de la ora 12:00

Fiecare zi de festival se încheie la ora 00:00.

Recomandarea organizatorilor este să veniți devreme și să rămâneți cât mai mult. Primele concerte încep la 13:00 și setează atmosfera pentru întreaga zi. În plus, primii 200 de vizitatori în fiecare zi primesc un pahar de vin chiar la intrare.

Programul complet și activitățile

Ghidul complet al festivalului, disponibil online, include:

Programul celor patru scene (Hill Stage, Backyard Stage, Friends Stage, Jam Session)

Harta festivalului

Programul activităților (lecții de muzică, ateliere creative, târguri, degustări etc.)

Experiențe de neratat

Lecții de muzică (BRD Music Camp & Drum Camp)

Întâlniri pe prispă – discuții cu invitați speciali: Alex Tocilescu, Amalia Enache, Andi Moisescu, Anca Ghiorghiu, Mihai Dinu sau Ciprian Ștefan.

Meet & Greet cu Ibrahim Maalouf, Seun Kuti și Omar Sosa

Degustări de vin (gratuit între 14:00 - 16:00)

Ateliere de cafea, gin, pictură, broderie, bricolaj, pizza

Târg de viniluri și artizani

Zboruri cu balonul cu aer cald

Zona de jocuri DIGI

Oferte speciale

Organizatorii au pregătit o surpriză specială pentru toți participanții la festival: timp de 3 zile, oamenii aflați în eveniment își vor putea cumpăra abonamentul pentru 2026 la doar 150 lei, cu o reducere de 66%! - exclusiv la Shopul Jazz in the Park (punctul 21 de pe hartă).

Ne vedem săptămâna viitoare în Parcul Etnografic la Jazz in the Park!

Ultimele 800 de bilete: jazzinthepark.ro

