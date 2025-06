Jazz in the Park 13 – Trei zile de muzică, soare și sens

Cea de-a 13-a ediție Jazz in the Park s-a încheiat duminică seara, după trei zile pline de muzică live, energie bună și întâlniri care vor rămâne cu siguranță în memoria celor peste 20.000 de participanți. Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca s-a transformat, pentru un weekend, într-un loc în care jazzul – în toate formele sale – s-a trăit în aer liber, în lumina zilei și în ritmul firesc al unei comunități care se bucură de muzică și de natură.

Jazz in the Park a fost mereu mai mult decât un festival. Este un manifest cultural, o invitație la empatie, reflecție și conectare. Iar în acest an, poate mai mult ca niciodată, ediția a stat sub semnul acestui mesaj: să ne bucurăm împreună, să trăim prezentul și să ascultăm, cu mintea și cu inima deschisă.

A daytime festival cu muzică pentru toate simțurile

Organizatorii și-au dorit ca oamenii să trăiască festivalul în ritmul zilei: să se plimbe, să participe la ateliere, să stea pe iarbă, să discute, să danseze și, bineînțeles, să asculte muzică. Jazz in the Park este un daytime festival, așa cum au tot subliniat aceștia — și chiar așa a fost.

Programul a fost gândit ca o călătorie, de la amiază până în miez de noapte, cu ritmuri diverse: de la afrobeat și funk, la poezie muzicală, improvizație și jazz clasic. Trei zile de soare și de energie molipsitoare.

”Ediția din acest an a Jazz in the Park a demonstrat că 13 e un număr norocos. Se spune că norocul ți-l faci cu mâna ta, dar de această dată l-am făcut împreună cu oamenii care au luat la pas ulițele Parcului Etnografic, care au stat în fața scenelor, care au descoperit fiecare activitate și care au trăit festivalul exact cum și-au dorit. Împreună am avut parte de cel mai bun Jazz in the Park Festival de până acum.”

– Denisa Dan, manager Jazz in the Park

Festivalul nu a fost doar despre concerte. A fost și despre dialog, gândire critică, inspirație și activități cu sens care au ancorat publicul în prezent.

Fiecare curte a fost animată de ceva special: de la lecții de muzică, la ateliere de pictat basma cu flori naturale, la olărit, târg de creatori și de viniluri, până la zona de jocuri DIGI. Publicul a fost parte activă din festival - inclusiv prin proiectul People’s Aftermovie, în care participanții au fost invitați să-și documenteze video experiența și să contribuie la povestea colectivă a Jazz in the Park.

Publicul, pregătit pentru Jazz in the Park 14: 5-7 iunie 2026

În cadrul festivalului, s-au vândut aproximativ 1.600 de abonamente pentru ediția din 2026, la un preț special de 150 de lei. Următoarea ediție va avea loc între 5–7 iunie 2026, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, iar primul nume confirmat este Marcos Valle, care nu a mai putut ajunge anul acesta din motive personale, dar și-a confirmat deja prezența pentru 2026.

Pentru cei care nu și-au rezervat încă locul, organizatorii au lansat un nou pachet limitat de 500 de abonamente, denumit „LOVE SUPREME”, inspirat de legendarul album semnat John Coltrane. Acestea sunt disponibile la prețul de 189 de lei (reducere de 58%) pe site-ul oficial: bilete.jazzinthepark.ro.

Ne vedem și anul viitor la Jazz in the Park!

