Jimmy Kimmel revine la TV după suspendarea din cauza comentariilor despre Charlie Kirk

jimmy kimmel
Jimmy Kimmel. Foto: Profimedia Images

Emisiunea prezentată de Jimmy Kimmel va reveni pe post marți, după ce producția a fost suspendată în urma comentariilor făcute de acesta despre moartea lui Charlie Kirk, a anunțat Disney, luni seara, într-un comunicat, potrivit BBC.

„Miercurea trecută am luat decizia de a suspenda producția show-ului pentru a evita inflamarea suplimentară a unei situații tensionate, într-un moment emoțional pentru țara noastră”, se arată în declarația companiei. „A fost o decizie pe care am luat-o pentru că am considerat că unele comentarii au fost făcute într-un moment nepotrivit și, prin urmare, au părut insensibile. În ultimele zile am purtat discuții constructive cu Jimmy, iar după aceste conversații am decis să reluăm emisiunea marți.”

Anunțul a venit la doar câteva ore după ce sute de celebrități au semnat o scrisoare în apărarea gazdei show-ului. Jennifer Aniston, Meryl Streep și Robert De Niro se numără printre vedetele de top care au catalogat suspendarea lui Kimmel drept „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare”.

„Eforturile liderilor de a presa artiști, jurnaliști și companii cu represalii pentru discursul lor lovesc în esența a ceea ce înseamnă să trăiești într-o țară liberă. Acesta este momentul să apărăm libertatea de exprimare la nivel național”, se arată în scrisoarea semnată de celebrități.

Jimmy Kimmel, una dintre figurile centrale ale emisiunilor de noapte americane, a fost ținta unor critici după ce a făcut remarci considerate deplasate în legătură cu dispariția lui Charlie Kirk, un lider conservator cunoscut pentru pozițiile sale controversate.

Săptămâna trecută, ABC, canalul Disney, a retras pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel. Decizia surprinzătoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul administraţiei Trump responsabil cu acordarea licenţelor posturilor locale ABC a presat public compania să-l pedepsească pe Kimmel.

Au urmat valuri de proteste ale vedetelor americane, multe care au fost invitate în emisiunea sa. Grupurile pentru libertatea de exprimare au condamnat imediat ABC, calificând suspendarea drept laşă, în timp ce preşedintele Trump, care s-a certat frecvent cu Kimmel, a sărbătorit din Marea Britanie, unde se afla într-o vizită de stat.

Jimmy Kimmel este una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale televiziunii americane. Pe lângă emisiunea sa, care oferă o perspectivă umoristică asupra actualităţii în cinci seri pe săptămână, el a fost de patru ori maestru de ceremonii la Oscaruri.

