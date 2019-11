Maraton aniversar cu Bryan Adams pentru Matinalul Digi FM

La împlinirea a 4 ani de Digi FM, Cătălin Striblea, Bogdan Miu, Beatrice Ghiciov și Bogdan Ciuclaru au sărbătorit vreme de 24 de ore din matinal și până-n... matinal, cu un tur de forță care i-a dus de la București la Cluj și înapoi, alături de cei mai fideli ascultători.

În doar o zi, cei patru cavaleri ai dimineților Digi FM au marcat aniversarea de 4 ani la matinalul din studioul Digi FM cu Horia Brenciu & HB Orchestra și primul concert live acustic din studio, au zburat spre Cluj, unde i-au întâlnit pe cei patru câștigători ai concursului Alege Matinalul Digi FM și pe Bryan Adams. Dis-de dimineață s-au întors la București și, după doar trei ore de somn, au revenit în direct.

Norocoșii fani ai matinalului au petrecut un weekend de 5 stele la Cluj - Napoca, cu intrarea asigurată de Digi FM la concert și au avut șansa să-l întâlnească personal pe Bryan Adams. Artistul, care și-a sărbătorit aniversarea săptămâna trecută, a avut și el parte de surprize. Matinalii și invitații lor i-au oferit un cadou românesc, un coș cu bunătăți tradiționale și, bineînțeles, prietenia lor și a ascultătorilor Digi FM.

Ziua de 11 noiembrie a culminat cu super concertul dedicat aniversării a 4 ani de Digi FM, Bryan Adams pe BT Arena din Cluj, concert care a ridicat mii de oameni cu telefoanele aprinse în aer și a „provocat” două bisuri de peste jumătate de oră din partea artistului.

Iată cum au trăit maratonul aniversar matinalii.

Bogdan Miu, realizator matinal Digi FM: “Eu am fost primul la butoane la prima emisie Digi FM și ziua de 11 noiembrie e mereu un moment de bucurie pentru că trec anii și trec cu folos, pentru că avem din ce în ce mai mulți ascultători. Pentru că nu puteam să nu marcăm cumva acest moment aniversar, concertul Bryan Adams ni s-a părut potrivit pentru a sărbători 4 ani de Digi FM.”

Beatrice Ghiciov, realizator matinal Digi FM: “Concertul Bryan Adams a venit cu un super bonus – un meet and greet pentru ascultătorii Digi FM. Mi-a plăcut să îi cunosc pe cei care ne sunt alături în fiecare dimineață și să le mulțumesc că rămân cu noi pe Digi FM. Iar Bryan Adams a dovedit încă o dată că arta nu are vârstă. “

Bogdan Ciuclaru - realizator matinal Digi FM: “Pentru mine, cei patru ani de Digi FM au însemnat progres. Avem o conexiune interesantă cu ascultătorii, cu cei care ne sună și aș putea spune că în ultimii ani am ascultat cele mai interesante, cele mai fabuloase povești de la ascultători. Le mulțumim pentru încredere și chiar le apreciem intervențiile în direct. Practic ei fac împreună cu noi emisiunea. Concertul a fost o experiență senzorială deosebită. Eu unul chiar am simțit că dinspre scenă vine un val emoție pură și un sunet foarte curat. Bryan Adams e un artist desăvârșit, un personaj care se bucură când își întâlnește și mișcă publicul. Acum chiar mă bucur tare mult că l-am văzut live. Preț de câteva minute mintea mi-a fugit către adolescență, perioadă în care chiar îi fredonam piesele.”

Cătălin Striblea, realizator matinal Digi FM: „Am avut o zi extraordinară la patru ani de Digi FM. Am deschis ziua cu Horia Brenciu și am încheiat cu acest profesionist desăvârșit care este Bryan Adams. Vreau să mulțumesc clujenilor pentru modul în care s-au bucurat de acest dar la care am luat și noi parte. Iar răspunsul lor la concert a fost atât de fain, încât Bryan a prelungit concertul, după bis-uri, cu jumătate de oră, cântând doar la chitară”.

Artistul canadian Bryan Adams a reunit la Cluj-Napoca mii de ascultători ai postului de radio într-un concert de zile mari și a sărbătorit primul “mandat”, cum spun oamenii de radio, alături alături de echipa Digi FM. Detalii şi imagini de la eveniment, sunt disponibile pe www.digifm.ro.