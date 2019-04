Matinalii Digi FM Miu și Striblea i-au dăruit un „Diamant” bunicii lui Beatrice

Miu și Striblea sunt doi matinali cu suflet mare. În fiecare dimineață, la Digi FM, alături de colegii Beatrice și Ciuclaru, ascultă și vorbesc cu ascultătorii. Le primesc poveștile și le trimit înapoi soluții, cadouri sau chiar și doar o vorba bună. Râd și plâng alături de România, deschid urechile unei țări întregi pentru fiecare om în parte.

Se întâmplă însă, câteodată, ca unele povești să se desfășoare chiar în echipa matinalului. Săptămâna aceasta, imediat ce au aflat că bunica colegei Beatrice Ghiciov nu are televizor, s-au și pus pe treabă. Cu discreție și cu ajutorul partenerilor de la Horizon, Miu, Striblea și Ciuclaru au făcut rost de un televizor Diamant, pe care l-au pus bine până când, în timpul emisiei, au surprins-o în direct pe Beatrice. Dar din dar se face Rai și, în special în săptămâna aceasta, înainte de Paște, bucuria de a face o faptă bună ar trebui să fie nemărginită.

„Mai am o singură bunică. Mamaie care ne-a crescut pe mine și pe fratele meu nu mai e de ceva vreme. Ea a locuit cu noi toată viața și nu i-a lipsit nimic. Sănătatea i-a lipsit în ultima vreme, până s-a terminat de tot. Dar la capitolul ăsta nu am putut face prea mult. Revenind la bunica de la țară. Ea are destule lipsuri. A muncit toată viața la CAP. S-a ales cu o pensie de 1 leu la care a renunțat, pentru că venea poștașul degeaba. A rămas cu pensia de urmaș de la tataie. Din care trebuie să își cumpere lunar medicamente, mâncare, să plătească facturi, să cumpere lemne. Eu o ajut, când și cum pot, cu bani. Recent i s-a stricat televizorul. Așa că mi-am propus să îi fac eu cadou un televizor, pentru că nu și-ar fi permis să își cumpere. Colegii de la matinalul Digi FM au aflat povestea și mi-au făcut o surpriză. Mi-au adus un televizor Diamant, pentru mamaie! Mulțumesc!”, a spus Beatrice.

Momentul surprizei în direct poate fi ascultat aici.

