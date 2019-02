Mirela Retegan, Gașca Zurli: M-am simțit ca oala cu sarmale în diaspora!

Gaşca Zurli a devenit un fenomen în lumea copiilor, iar părinţii se regăsesc şi ei printre spectatorii popularei trupe. Proiectul, devenit o afacere de succes, a fost pus la cale de o fostă jurnalistă. Mirela Retegan a fost invitata emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Când a lăsat în urmă jurnalismul, nimeni nu bănuia că proiectul său de cântece şi jocuri pentru copii avea să ajungă un adevărat fenomen, fenomenul Zurli. Asta înseamnă cărţi, cântece, turnee internaţionale, spectacole la care cu greu ajungi să mai găseşti bilete. Şi, mai ales, înseamnă energia parcă inepuizabilă a Mirelei Retegan. Mirela Retegan vorbește despre secretele reuşitei, despre fiica sa şi despre bucuria pe care o dăruieşte cu inima deschisă copiilor şi părinţilor de oriunde, într-un interviu la Digi24.

Dependența de telefon a...părinților

Mirela Retegan le dă un sfat părinților care se plâng că le-au devenit copiii prea dependenți de smartphone: să se gândească bine - oare de unde au deprins această dependență? Iar fondatoarea „Găștii Zurli” a povestit la Digi24 un episod relavant din viața personală și din relația cu propria fiică, Maya, pe care a crescut-o singură și care acum e plecată să învețe la Londra.

„Eu eram mult mai dependentă decât Maya, iar la un moment dat, când am plecat într-o vacanță de o săptămână în Grecia, Maya a spus: cu condiția să îți oprești telefonul o săptămână. Da, o săptămână vreau să fii doar cu mine. În aeroport m-a pus să decuplez tot. Deci am plâns, am făcut ultimul live plângând că nu voi mai avea acces la telefon. După trei zile ziceam: te rog lasă-mă doar cinci minute.

Noi avem o problemă cu telefonul. Serios, noi suntem mult mai dependenți decât ei. Noi stăm cu copilul pe lângă noi, dar de fapt mai dăm un mail, un like, mai verificăm știrile... Și copilul? Dar a stat toată ziua pe lângă mine! Dar concret ce ai făcut cu el în timpul ăsta? Faptul că ei stau pe lângă noi nu înseamnă că ei și stau cu noi”, a declarat Mirela Retegan.

„Eu cred că orice copil va alege un tătic care se strâmbă și care se joacă cinci minute cu el în loc de orice joc agresiv de pe telefon și orice copil va prefera să audă o poveste spusă sau citită de mamă decât să îi dai drumul la televizor să se uite la un desen animat”, a completat Mirela Retegan.

De ce plâng adulții la spectacole?

„Noi avem un cântec, care se numește Cântec pentru Maya, pe care eu l-am scris pentru copilul meu acum 10 ani. Refrenul e: Nu vreau Soare/Nu vreau Lună/Vreau pupic de noapte bună!/Nu vreau să mă-mbraci în stele/Vreau s-asculți visele mele!” Se plânge în sala de spectacol, de la copii până la adulți, pentru că trezește în fiecare dintre noi tristețea copilului care n-a fost suficient de... nu de iubit...

Eu, dacă întreb în sală adulții: Cine v-a pupat de noapte bună?, le țâșnesc lacrimile. Pentru că pe noi nu ne-a pupat nimeni de noapte bună. Mulți dintre noi n-am trăit asta. Și mulți dintre părinții de astăzi nu știu cum să o facă mai ușor, mai departe, pentru copiii lor. Copiii noștri au mult mai multă nevoie de atenție și de afecțiune decât aveam noi”, a explicat Mirela Retegan.

Ea a spus că mamei ei, de pildă, îi vine foarte greu să-i spună „Te iubesc”: „Parcă are cinci lămâi în gură! Nu poate!” În schimb, în cazul nepoatei, nu are nicio problemă să-i spună „Te iubesc”. De unde vine asta? Din educația pe care au avut-o părinții, dintr-un model cultural oferit cândva, crede Mirela Retegan. „Ei n-au nicio vină. Ei ne-au iubit cât de mult au știut și au putut. Ne-au dat tot ce au putut. Doar că pe vremurile acelea, să le dea un acoperiș, să le asigure niște haine, să ne trimită la școală și să aibă mâncarea din fiecare zi însemna faptul că ne iubesc cel mai mult pe lumea asta”, a explicat Mirela Retegan.

„M-am simțit ca borcanul cu zacuscă în diaspora”

Mirela Retegan a mai povestit în interviul acordat Digi24 că a sesizat că există diferențe între copiii români care vin la spectacolele ei în diaspora și cei de acasă. „În primul rând, vorbesc foarte prost limba română. Ei nu mai știu limba română și de-aia părinții se agață de noi, pentru că suntem legătura lor cu limba. Ei învață cântecele Zurli de pe YouTube și exersează limba română. Ei merg acolo la școli în limbile statelor în care stau și acasă prea puțin mai petrec timp cu părinții lor ca să vorbească în limba română. Sunt diferiți, pentru că ei deja se manifestă foarte liber și foarte spontan. Și părinții sunt mult mai deschiși, pentru că exersând asta la școală, nu mai trebuie să mă duc eu să-i iau poșeta din mână, pentru că ăla deja e cu mâinile sus”, a povestit Mirela Retegan.

Ea a mărturisit că a fost impresionată de întâlnirile cu părinții români din străinătate. „M-am simțit ca și cum eram borcanul cu zacuscă, oala cu sarmale, își luau de la noi toate dorurile de acasă. E atât de multă emoție și tristețe în același timp în oamenii ăștia, care eu sunt sigură că n-ar vrea să trăiască acolo și că le e foarte dor de tot ceea ce au lăsat aici”, a spus Mirela Retegan. Ea crede, pe de altă parte, că sunt foarte puțin șanse ca, la rândul lor, copiii acestor părinți să se întoarcă acasă în România. „Copiii care cresc acolo și descoperă toată lumea aceea civilizată sunt puține șanse să vină înapoi”, spune Mirela Retegan.

În ceea ce o privește, ea crede că Maya, fiica ei, se va întoarce acasă, pentru că a crescut aici. Maya a mers la Londra să facă ultimii doi ani de liceu, pentru că vrea să facă teatru și a considerat important să asiste acolo la audiții și să exerseze limba. „Am întrebat-o: Vii cu mine în vacanța de Paște în Japonia? Și a zis: Mama, nu pot, e un festival de teatru la Botoșani, iartă-mă, te rog, că nu vin cu tine”, a povestit Mirela Retegan. „E mult mai tentată de viața socială, are prieteni, are rădăcini foarte puternice aici și e foarte posibil ca ea să se întoarcă. Eu mi-aș dori foarte mult, pentru că eu am ales România”, a spus Mirela Retegan, mărturisind că după plecarea fiicei ei a fost prima oară în viață când s-a simțit singură.

