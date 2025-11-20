Imagini șocante au surprins-o pe Miss Jamaica, Gabrielle Henry, căzând de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară, conform News.ro.

Dr. Gabrielle Henry defila pe scena din Bangkok într-o rochie portocalie strălucitoare când, brusc, a pășit în afara podiumului și a căzut cu fața în jos, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale.

Imagini postate ulterior pe platformele sociale au surprins-o pe reprezentata Jamaica fiind transportată pe o targă.

Într-o declaraţie pentru USA Today miercuri, Organizaţia Miss Universe a transmis că preşedintele său, Raul Rocha Cantu, a vizitat-o pe Gabrielle Henry şi a precizat că aceasta se află într-o stare stabilă după ce a suferit „câteva răni minore”.

Miss Jamaica primeşte îngrijiri medicale la un spital din Bangkok, unde va rămâne sub observaţie peste noapte.

„Am fost acolo cu familia ei şi cu ea şi, din fericire, nu are oase rupte şi este îngrijită corespunzător”, a precizat Cantú pe Instagram.

Medicul şi avocatul de 28 de ani urma să participe la cea de-a 74-a ediţie a concursului de frumusețe, vineri, care este deja marcată de scandaluri.

La începutul lunii, organizația a fost criticată după ce Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Universe Thailanda, a jignit-o pe Miss Mexic, Fatima Bosch, numind-o „proastă” într-un discurs transmis în direct către concurente pe 4 noiembrie. Miss Universe Mexic a descris evenimentele, care au inclus o ieșire din sală a celorlalte concurente, drept „inacceptabile”.

Deși Nawat Itsaragrisil a prezentat scuze, Raul Rocha Cantu a răspuns la reacțiile negative anunțând o serie de sancțiuni care îl restricţionează şi îl exclud aproape complet pe Itsaragrisil de la evenimentele celui de-al 74-lea concurs.

Totodată, un judecător al concursului s-a retras brusc marți. Compozitorul Omar Harfouch a lansat acuzații privind integritatea concursului global al organizației. El a susținut că un „juriu improvizat” a selectat finalistele fără prezența celor opt „membri reali ai juriului” și că a avut o „conversație lipsită de respect” cu Cantu despre „lipsa de transparență în procesul de votare al Miss Universe”.

Organizaţia a negat public acuzaţiile sale.

