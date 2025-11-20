Live TV

Video Miss Jamaica, surprinsă în timp ce cade de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe: „Nu are oase rupte”

Data actualizării: Data publicării:
Miss Jamaica, Gabrielle Henry
Miss Jamaica, Gabrielle Henry. Foto: Profimedia

Imagini șocante au surprins-o pe Miss Jamaica, Gabrielle Henry, căzând de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară, conform News.ro.

Dr. Gabrielle Henry defila pe scena din Bangkok într-o rochie portocalie strălucitoare când, brusc, a pășit în afara podiumului și a căzut cu fața în jos, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale. 

Imagini postate ulterior pe platformele sociale au surprins-o pe reprezentata Jamaica fiind transportată pe o targă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o declaraţie pentru USA Today miercuri, Organizaţia Miss Universe a transmis că preşedintele său, Raul Rocha Cantu, a vizitat-o pe Gabrielle Henry şi a precizat că aceasta se află într-o stare stabilă după ce a suferit „câteva răni minore”.

Miss Jamaica primeşte îngrijiri medicale la un spital din Bangkok, unde va rămâne sub observaţie peste noapte.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am fost acolo cu familia ei şi cu ea şi, din fericire, nu are oase rupte şi este îngrijită corespunzător”, a precizat Cantú pe Instagram.

Medicul şi avocatul de 28 de ani urma să participe la cea de-a 74-a ediţie a concursului de frumusețe, vineri, care este deja marcată de scandaluri.

La începutul lunii, organizația a fost criticată după ce Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Universe Thailanda, a jignit-o pe Miss Mexic, Fatima Bosch, numind-o „proastă” într-un discurs transmis în direct către concurente pe 4 noiembrie. Miss Universe Mexic a descris evenimentele, care au inclus o ieșire din sală a celorlalte concurente, drept „inacceptabile”.

Deși Nawat Itsaragrisil a prezentat scuze, Raul Rocha Cantu a răspuns la reacțiile negative anunțând o serie de sancțiuni care îl restricţionează şi îl exclud aproape complet pe Itsaragrisil de la evenimentele celui de-al 74-lea concurs.

Totodată, un judecător al concursului s-a retras brusc marți. Compozitorul Omar Harfouch a lansat acuzații privind integritatea concursului global al organizației. El a susținut că un „juriu improvizat” a selectat finalistele fără prezența celor opt „membri reali ai juriului” și că a avut o „conversație lipsită de respect” cu Cantu despre „lipsa de transparență în procesul de votare al Miss Universe”.

Organizaţia a negat public acuzaţiile sale.

Citește și:

Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda

Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe: reprezentanta Panama și-a confundat țara cu Paraguay

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut...
112 smurd inquam alexandru busca
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în...
soldați și rachete în ucraina
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E...
photo-collage.png - 2025-11-20T084059.710
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu...
Ultimele știri
Medic din Craiova, cercetat penal pentru trafic de persoane. Bărbatul este acuzat că a exploatat o pacientă vulnerabilă
Vladimir Putin, încântat de un robot dansator, la câteva zile după ce o altă mașinărie s-a prăbușit pe scenă în momentul prezentării
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch, Miss Universe Mexic, și Raúl Rocha Cantú
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional
naufragiu malaezia thailanda
Cel puţin 21 de morţi după scufundarea unei bărci cu migranți în largul coastei Malaeziei. Printre victime se numără femei și copii
The ASEAN Interim Observer Team (IOT) Visits The Chong An Ma Area In Ubon Ratchathani, Thailand.â€‹
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite
soldați cambodgieni la un exercițiu militar cu armata Chinei
Promovează pacea, dar livrează arme: Rolul dublu jucat de China într-un conflict sângeros despre care Trump se laudă că i-a pus capăt
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Răspuns "usturător" pentru Donald Trump
Pro FM
Legenda Selena, la 30 de ani de la moartea ei. Familia îi cinstește viața: "Găsea umor în orice. Nu s-a luat...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă