Live TV

Video Miss Univers 2025: Fatima Bosch, din Mexic, este cea mai frumoasă femeie din lume

Data actualizării: Data publicării:
Miss-Mexic
Miss Mexic, Fatima Bosch, sărbătorește câștigarea concursului Miss Univers 2025 în Nonthaburi, la nord de Bangkok, pe 21 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Cea mai frumoasă femeie din lume a fost aleasă: Miss Univers 2025 este reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, în vârstă de 25 de ani.

Fatima Bosch a fost între ultimele cinci concurente alături de Venezuela, Thailanda, Filipine și Coasta de Fildeș. Frumoasa brunetă a fost votată de cei mai mulți membrii au juriului și a devenit Miss Univers 2025. 

Fatima a trecut prin momente de cumpănă după ce, în timpul unei întâlniri din timpul concursului, a fost umilită de un organizator din Thailanda pentru nu a promovat suficient ţara-gazdă pe rețelele sociale. A refuzat să comenteze acuzațiile și a părăsit sala. Alte concurente i s-au alăturat atunci în semn de solidaritate.

Miss Univers 2025 a studiat design vestimentar și a câștigat primul concurs de frumusețe la vârsta de 18 ani la o competiție din Mexic.

România a fost reprezentată la Miss univers de Cătălina Iacob, o tânără de 28 de ani din Bacău.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
catalina jacob
Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda
miss universe
Victoria Kjær Theilvig din Danemarca a câștigat titlul Miss Univers 2024
Mexico City, place where will take Miss Universe 2024
Câștigătoarea nicaraguană a Miss Univers nu se mai poate întoarce acasă. Ce face guvernul autoritar al lui Ortega
Choi Soon-hwa model
O bunică de 80 de ani speră să reprezinte Coreea de Sud la Miss Univers. „Vreau să uimesc lumea”
profimedia-0903573099
O concurentă la Miss s-a retras după ce a fost victima xenofobiei. A câștigat concursul în altă țară
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
nicușor dan
Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din...
avion prabusit
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei...
Ultimele știri
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților, dar și blocajul privind tăierile din instituții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste...
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...