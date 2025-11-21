Cea mai frumoasă femeie din lume a fost aleasă: Miss Univers 2025 este reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, în vârstă de 25 de ani.

Fatima Bosch a fost între ultimele cinci concurente alături de Venezuela, Thailanda, Filipine și Coasta de Fildeș. Frumoasa brunetă a fost votată de cei mai mulți membrii au juriului și a devenit Miss Univers 2025.

Fatima a trecut prin momente de cumpănă după ce, în timpul unei întâlniri din timpul concursului, a fost umilită de un organizator din Thailanda pentru nu a promovat suficient ţara-gazdă pe rețelele sociale. A refuzat să comenteze acuzațiile și a părăsit sala. Alte concurente i s-au alăturat atunci în semn de solidaritate.

Miss Univers 2025 a studiat design vestimentar și a câștigat primul concurs de frumusețe la vârsta de 18 ani la o competiție din Mexic.

România a fost reprezentată la Miss univers de Cătălina Iacob, o tânără de 28 de ani din Bacău.

