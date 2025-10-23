Live TV

Video Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe: reprezentanta Panama și-a confundat țara cu Paraguay

Data actualizării: Data publicării:
reprezentanta Panama- Miss Grand International
Foto: Captură video YouTube/Darling Luna

Un moment stânjenitor s-a petrecut pe scena unui concurs de frumusețe. Reprezentanta Panama, Isamar Herrera, și-a confundat țara cu Paraguay și a crezut că s-a calificat în etapa următoare, furându-i, din greșeală, altei concurente lumina reflectoarelor, relatează Independent.

Incidentul s-a petrecut în cadrul Miss Grand International, pe scena din Bangkok, Thailanda. Isamar Herrera stătea încrezătoare printre cele 76 de concurente, sperând să audă numele țării sale și să fie numită una dintre cele 22 de finaliste.

În momentul în care prezentatorul Matthew Deane a anunțat finalistele, a strigat numele Miss Paraguay, reprezentată de Cecilia Romero. Totuși, Herrera s-a îndreptat spre scenă, aparent auzind greșit numele finalistei anunțate, în timp ce publicul a amuțit.

Ulterior, Deane a intervenit pentru a corecta eroarea și a strigat din nou numele finalistei: „Îmi pare rău, dar am anunțat că cea calificată este Miss Paraguay”.

În continuare, Cecilia Romero a defilat pe podium, în timp ce reprezentanta Panama a revenit la locul ei, alături de restul fetelor care așteptau să fie strigate. Apoi, au mai fost chemate încă 10 concurente pentru a completa grupul de 22 de finaliste, dar Herrera nu s-a aflat printre ele.

Miss Filipine, Emma Tiglao, a fost în cele din urmă încoronată câștigătoare a concursului Miss Grand International.

