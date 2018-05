Neurochirurgii au explicat mişcările imposibile ale lui Michael Jackson din videoclipul „Smooth Criminal”

Neurochirurgii au descris în detaliu cum a realizat Michael Jackson mişcările de dans imposibile din punct de vedere biomecanic în videoclipul său „Smooth Criminal”.

În 1987, Michael Jackson se apleca din glezne la un unghi de 45 de grade, ţinându-şi corpul drept, potrivit News.ro.

Iluzia, pe care mulţi au încercat să o copieze, a fost posibilă datorită designului special al pantofilor şi de robusteţea artistului.

Experţii în coloană vertebrală i-au avertizat pe alţii care încercau această mişcare că se pot răni.

Manjul Tripathi şi colegi de la Postgraduate Institute of Medical Education and Research din Chandigarh, India, spune în Journal of Neurosurgery: „Cei mai antrenaţi dansatori ajung să se aplece la cel mult 25-30 de grade în faţă. Michael Jackson a reuşit o mişcare de 45 de grade care sfidează gravitaţia şi pare că nu este de pe această Planetă”.

Dacă o persoană încearcă să se aplece în stilul „Smooth Criminal” va observa că presiunea cade mai degrabă pe tendonul lui Ahile decât pe muşchii coloanei vertebrale. Acest lucru permite o aplecare limitată chiar şi pentru cineva cu abilităţi ca ale lui Michael Jackson, explică profesorul Tripathi.

Starul şi-a reuşit mişcarea graţie pantofilor special concepuţi.

Aceştia aveau o bază în forma literei V în zona călcâiului, pe talpă, ca un dispozitiv mecanic cu ajutorul căruia Michael se putea prinde temporar de podeaua scenei.

Înainte de aceşti pantofi, Michael se folosea de cabluri sau hamuri prinse în jurul taliei pentru a crea iluzia.

Se crede că muzicianul şi doi colegi de la Hollywood s-au inspirat din încălţămintea astronauţilor americani, cu care se fixau atunci când lucrau în condiţii de gravitaţie zero.