Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public

Data publicării:
Eurovision song contest
Foto: Profimedia
Din articol
Noile reguli Ameninţarea cu boicotul

Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul şi promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obţinut de Israel la ediţia din acest an, anunţă BBC. Unele ţări şi-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în considerare a voturilor juriului.

Fanii vor putea acum să acorde câte 10 voturi fiecare, faţă de 20 anterior, iar juriile vor reveni pentru semifinale.

Organizatorii vor interzice, de asemenea, concurenţilor şi posturilor de televiziune să participe la campanii promoţionale organizate de terţi, inclusiv de guverne. Anul trecut, au existat relatări conform cărora o agenţie guvernamentală israeliană a plătit pentru reclame şi a utilizat conturile de social media ale statului pentru a încuraja oamenii să voteze pentru participarea sa, scrir News.ro.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că au existat „multe reacţii din partea membrilor şi a fanilor noştri” după spectacolul din 2025, spunând că aceştia doreau ca Eurovision să „analizeze cu atenţie regulile noastre”.

„Exista o oarecare teamă că asistăm la o promovare nejustificată, în special din partea unor terţi, poate chiar a unor guverne, care este disproporţionată faţă de restul promovării naturale pe care ar trebui să o vedeţi în spectacol”, a spus el.

El a subliniat că „nu va viza niciun post de televiziune participant”, dar că schimbările au fost declanşate de o serie de campanii promoţionale din ultimii ani - în special din partea unor terţi - care erau „în dezacord” cu spiritul concursului anual.

Prezenţa Israelului la Eurovision s-a confruntat, de asemenea, cu opoziţia unor ţări participante din cauza războiului din Gaza.

Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda şi Ţările de Jos au declarat că vor lua în considerare boicotarea concursului de anul viitor dacă Israelul va participa.

Deşi Green nu a abordat direct participarea Israelului, el a spus că speră ca măsurile luate să „asigure oamenilor că acest concurs rămâne un spaţiu imparţial şi neutru”.

„Luăm măsuri clare şi decisive pentru a ne asigura că concursul rămâne o sărbătoare a muzicii şi a unităţii. Concursul trebuie să rămână un spaţiu neutru şi nu trebuie instrumentalizat”, a declarat el.

Noile reguli

Acestea vor „descuraja campaniile de promovare disproporţionate... în special atunci când sunt întreprinse sau susţinute de terţi, inclusiv guverne sau agenţii guvernamentale”.

Organizatorii au declarat că radiodifuzorii şi artiştii nu vor avea voie să „se implice activ, să faciliteze sau să contribuie la campanii de promovare ale unor terţe părţi care ar putea influenţa rezultatul votului”.

Numărul de voturi care pot fi exprimate de membrii publicului va fi redus de la 20 la 10 pe persoană, ceea ce, potrivit lui Green, ar însemna că oamenii ar putea în continuare să-şi împartă voturile „între mai multe formaţii”. După concursul din acest an, un deputat flamand a declarat că acordarea a 20 de voturi era „un sistem care încurajează manipularea”.

Juriile, utilizate în prezent doar pentru marea finală, vor fi reintroduse în etapa semifinală pentru „a ne asigura că garantăm calitatea şi diversitatea muzicii”.

Ameninţarea cu boicotul

Un vot privind participarea Israelului urma să aibă loc în noiembrie, dar Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizatoarea concursului anual, l-a anulat din cauza „evoluţiilor recente din Orientul Mijlociu”, inclusiv încetarea focului în Gaza.

La momentul respectiv, Uniunea a declarat că participarea Israelului va fi discutată în cadrul unei reuniuni faţă în faţă în decembrie, dar nu este încă clar dacă votul va avea loc.

Green a spus că participă radiodifuzorii şi artiştii lor, nu guvernele, şi că este important să „se ţină geopolitica departe de scenă”.

Radiodifuzorul naţional austriac ORF, care va găzdui concursul în 2026, a îndemnat anterior ţările să nu boicoteze concursul de anul viitor de la Viena.

Israelul s-a clasat pe locul al doilea la cea mai recentă ediţie a Concursului Eurovision din luna mai, cântăreaţa Yuval Raphael obţinând cel mai mare număr de voturi din partea publicului.

Cu toate acestea, după adăugarea voturilor juriului, JJ din Austria a fost declarat câştigător cu piesa sa „Wasted Love”.

Editor : B.E.

