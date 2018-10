Nono Semen dă startul weekend-urilor la DigiFM

Binecunoscutul DJ de radio, realizator de programe și unul dintre cei mai iubiți MC de la noi, Nono Semen, se întoarce la microfon pe frecvențele DigiFM. El va fi amfitrionul morning show-ului de weekend, începând din 20 octombrie: sâmbăta de la 08:00 la 11:00 și duminica de la 8:00 la 12:00.

Echipa DigiFM

„Diminețile de weekend sunt mult mai animate decât par. Cei mai mulți oameni pe care-i cunosc sunt ca tine și ca mine, adică la fel de activi ca în oricare altă zi, doar că sâmbăta și duminica fac lucruri diferite față de restul săptămânii. De obicei, acestea sunt și mult mai plăcute. Sau ar trebui să fie... Aici intervin eu, încă de la prima oră. Îți completez starea de bine sau îți dau o mână de ajutor s-o găsești. Mă arunc și cu sugestii și îți reamintesc că, deși uneori norii par atât de negri, dincolo de ei te așteaptă mereu un soare cald și prietenos. Ca să știi”, promite Nono Semen și așteaptă toate urechile ciulite la Digi FM, în diminețile de sâmbătă și duminică.

Nono Semen va fi amfitrionul morning show-ului de weekend la Digi FM

O noapte lungă? Nono are remediul. Vrei să pleci la drum? Știe Nono de ce ai nevoie, pe unde s-o iei sau pe unde să n-o iei. Nu știi unde să ieși în zilele libere? Afli tot ce vrei să știi doar ascultându-l pe Nono la Digi FM.

Pasionat de mașini, avioane, astronomie și fotbal, Nono Semen a debutat în '95 la Radio Târgu Jiu. Când un coleg DJ s-a îmbolnăvit, Nono a avut șansa să fie invitat să preia microfonul, de care nu s-a mai despărțit niciodată. Este și acum recunoscător pentru încrederea care i s-a acordat.

Morning show de weekend cu Nono Semen se ascultă la Digi FM dis-de-dimineață cu cea mai bună muzică și știrile de care ai nevoie pentru un weekend așa cum ai așteptat toată săptămâna.

Nono Semen

Digi FM emite din 2015 și este parte a grupului Digi | RCS & RDS. Conform studiilor de audiență din valul de vară (aprilie - august 2018), DigiFM are la nivel național o cotă de piață care l-a dus pe locul 4 în topul celor mai ascultate radiouri din România.

Grupul Digi mai deține televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, Film Now (pay-tv), posturile de documentare Digi World, Digi Life și Digi Animal World, posturile muzicale UTV, Music Channel, Hit Music și Hora TV, posturile de radio Pro FM, Music FM și Dance FM.

Etichete:

,

,

,

,