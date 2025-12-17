La 31 de ani de la lansare, „All I want for Christmas Is You”, melodie interpretată de Mariah Carey, detronează toate hiturile din istorie, stabilind un nou record în clasamentul celor mai ascultate melodii din Statele Unite, toate categoriile muzicale fiind incluse. Melodia a rămas douăzeci de săptămâni în fruntea clasamentului american Billboard Hot 100.

Lansată iniţial în 1994 pe albumul Merry Christmas, piesa depăşeşte acum performanţele celor doi deţinători anteriori ai recordului: „A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey şi „Old Town Road” de Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, care au dominat clasamentul timp de 19 săptămâni fiecare.

Nu este prima dată când cântăreaţa îşi înscrie numele în fruntea acestui clasament. În 1995-1996, duetul său cu Boyz II Men, „One Sweet Day”, a dominat clasamentul timp de 16 săptămâni consecutive, un record care a rezistat mai bine de 23 de ani înainte de a fi egalat şi apoi depăşit.

Deşi a fost lansat în noiembrie 1994, acest hit al sărbătorilor de sfârşit de an a ajuns în top 10 al Hot 100 abia în decembrie 2017, impulsionat de boom-ul streamingului şi de popularitatea crescândă a playlisturilor de Crăciun pe platformele digitale. Dar şi de multiplele redifuzări ale comediei romantice de Crăciun „Love actually” (2003). A trecut de pragul topului 5 în anul următor, în 2018, înainte de a cuceri în sfârşit primul loc în 2019.

De atunci, hitul lui Mariah Carey domneşte sistematic în perioada sărbătorilor. A ocupat primul loc în clasament timp de trei săptămâni în 2019, două în 2020, trei în 2021, patru în 2022, două în 2023 şi patru în 2024. Anul acesta marchează al şaptelea sezon consecutiv în fruntea clasamentului, un fenomen fără precedent în industria muzicală.

În săptămâna 5-11 decembrie, piesa a generat 39,5 milioane de ascultări în streaming (în creştere cu 17%), 22,6 milioane de impresii radio (în creştere cu 1%) şi 3.000 de descărcări digitale (în creştere cu 3%), potrivit datelor Billboard. Aceste performanţe îi permit să se menţină pentru a 24-a săptămână consecutivă în fruntea clasamentului Streaming Songs, un alt record.

În plus, „All I want for Christmas Is You” acumulează acum 77 de săptămâni în Hot 100, egalând „Levitating” de Dua Lipa ca titlu cu cea mai lungă clasare pentru o artistă. Clasându-se de 19 ori pe primul loc, Carey deţine, de asemenea, recordul printre artiştii solo, la doar o unitate distanţă de recordul absolut deţinut de Beatles (de 20 de ori numărul unu).

Opt dintre primele zece locuri din Hot 100 sunt ocupate de melodii de sezon, inclusiv toate cele cinci din top.

Editor : C.A.