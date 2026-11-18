O boală chiar în ziua concertului, o urgență acasă sau probleme cu drumul până acolo. Află când te ajută Protecția pentru biletele la evenimente de la ZEN.COM să recuperezi costul biletelor.

Pe scurt: Protecția pentru biletele la evenimente de la ZEN.COM te ajută să recuperezi costul biletelor pe care nu le poți folosi, dacă un motiv inclus în protecție te împiedică să participi la un eveniment. O primești în planurile Best și ZEN. Protecția acoperă până la 250 € în planul Best și până la 500 € în planul ZEN. Dacă organizatorul amână sau anulează evenimentul, cere mai întâi rambursarea de la organizator sau de la vânzătorul de bilete. Protecția se aplică biletelor cumpărate cu cardul ZEN.

Cumperi bilete la festival în martie, când mai sunt luni bune până la vară. Trimiți linkuri prietenilor, cineva rezervă cazarea, iar tu faci o listă cu trupele pe care nu trebuie să le ratezi. Săptămâni la rând, totul stă pregătit în telefon pentru acel weekend. Apoi, chiar în ziua plecării, intervine ceva și nu mai ajungi la festival.

Îți deschizi un cont ZEN în aplicația ZEN.COM în câteva minute. Îl folosești alături de contul tău bancar actual și plătești cu cardul ZEN. Poți alege dintre patru planuri: Good, Better, Best și ZEN. Protecția pentru biletele la evenimente este inclusă în cele două planuri superioare, Best și ZEN.

Nu poți ajunge la eveniment? Recuperează costul biletului

Se întâmplă: în ziua concertului te trezești cu febră și știi că nu poți ieși din casă. Sau te sună cineva apropiat care are brusc nevoie de grija ta, iar trenul spre orașul în care cântă trupa ta preferată pleacă peste o oră. Rămâne întrebarea: cine îți dă înapoi banii pe bilete?

Dacă un motiv inclus în protecție te împiedică să ajungi la eveniment, Protecția pentru biletele la evenimente te ajută să recuperezi costul biletelor. Poate fi vorba de o boală, de o urgență în familie sau acasă ori de probleme apărute în călătorie. Protecția acoperă biletele la concerte, meciuri, spectacole și alte evenimente.

Recuperezi costul biletelor, în limita planului tău.

Festival amânat, meci anulat: cine îți dă banii înapoi?

Când organizatorul amână sau anulează evenimentul, situația este diferită. În acest caz, de obicei organizatorul sau vânzătorul de bilete face rambursarea, așa că lor trebuie să le scrii mai întâi. Păstrează dovada cumpărării și mesajul de la organizator.

Protecția de la ZEN.COM este pentru situațiile în care evenimentul are loc, dar tu nu poți participa. Acoperă costurile pe care nu le poți recupera în alt mod.

Înainte să apeși „cumpără”: ce să verifici

Două planuri includ protecția pentru bilete, Best și ZEN, iar diferența este limita: până la 250 € în planul Best și până la 500 € în planul ZEN. Dacă cumperi unul sau două bilete la un concert, de obicei planul Best este suficient. Dacă plănuiești un festival scump, un abonament pentru mai multe zile sau bilete pentru tot grupul, planul ZEN este o alegere mai bună, pentru că acoperă o parte mai mare din sumă. Compară prețul total al biletelor cu limita planului și alege-l pe cel care ți se potrivește.

În drum spre eveniment: ce îți mai este util?

La ZEN.COM, protecția nu se oprește la bilet, pentru că ne gândim și la drumul până la eveniment și înapoi.

Un concert sau un festival în alt oraș înseamnă adesea o întreagă călătorie: tren, hotel, uneori un zbor în străinătate, iar fiecare etapă vine cu propriile probleme. Protecțiile de călătorie se aplică pentru călătoriile plătite cu cardul ZEN.

Zbori la un concert sau la un meci în altă țară? Adaugă zborul în fila Flight+. Dacă zborul tău are întârziere sau bagajele nu ajung la timp, Protecția pentru întârzierea călătoriei te ajută să recuperezi costurile eligibile, de exemplu pentru mese, hotel și produse de strictă necesitate. Dacă zborul tău are întârziere sau este anulat, Asistența pentru despăgubiri de zbor, disponibilă începând cu planul Better, verifică automat dacă ai putea avea dreptul la despăgubiri.

În planul ZEN, încă două lucruri îți sunt utile chiar înainte de festival. Notificările în timp real despre zbor îți trimit actualizări despre ora de plecare, terminal și poarta de îmbarcare începând cu 48 de ore înainte de plecare. Iar dacă zborul tău întârzie mai mult de 3 ore, cu Acces în lounge în caz de întârziere a zborului intri într-un lounge, așa că, în loc să stai pe jos lângă poartă, aștepți pe un scaun confortabil.

Mulți ajung la festival cu o mașină închiriată, pentru că ultimul tren pleacă prea devreme. Într-o parcare aglomerată de lângă camping, o zgârietură accidentală apare ușor. În planul ZEN, Protecția pentru franșiza auto te ajută să recuperezi franșiza plătită, adică suma pe care compania de închirieri o percepe după o daună.

La festival vei plăti adesea doar cu cardul, iar în străinătate și într-o monedă străină. Într-un singur cont și într-o singură aplicație ai 35 de valute cu schimb la cele mai bune cursuri, plus un card virtual și unul fizic ca să plătești pe loc. Cu cardul virtual poți plăti și cu telefonul sau ceasul, prin NFC, așa că nu trebuie să îți iei portofelul în mulțimea din fața scenei.

Un tren aglomerat, un hol de hotel la două noaptea: într-o astfel de călătorie, un accident se poate întâmpla ușor. Dacă rănești accidental pe cineva sau deteriorezi bunurile cuiva și răspunderea îți revine, te poate ajuta Protecția pentru incidente cu alte persoane în călătorie, disponibilă în planurile Best și ZEN.

Protecția pentru biletele la evenimente: Best sau ZEN?

Protecția pentru bilete este disponibilă începând cu planul Best, iar planul ZEN are limite mai mari. Poți compara limitele celor două planuri în tabel:

Zenefit Ce îți oferă Planul Best Planul ZEN Protecție pentru biletele la evenimente Costul biletelor pe care nu le poți folosi Până la 250 € Până la 500 € Protecție pentru întârzierea călătoriei Costuri pentru o întârziere, un zbor pierdut sau o legătură pierdută și bagaje întârziate Până la 400 € Până la 1.000 €

Sumele din tabel sunt limite maxime. Pentru prețuri actuale, detalii și condiții, consultă site-ul ZEN.COM.

Listă de verificare înainte să cumperi bilete

Înainte să cumperi bilete, verifică:

Verifică-ți planul. Protecția pentru bilete este inclusă în planurile Best și ZEN. Schimbă-ți planul înainte să cumperi biletele.

Cumpără biletele cu cardul ZEN. Protecția se aplică biletelor plătite cu acest card.

Păstrează biletele. Îți vor fi utile confirmarea rezervării și chitanțele.

Compară limita. Compară suma din tabel cu prețul total al biletelor și verifică dacă limita planului Best este suficientă sau dacă ar trebui să alegi planul ZEN.

Întrebări frecvente

Ce acoperă Protecția pentru biletele la evenimente de la ZEN.COM? Te ajută să recuperezi costul biletelor pe care nu le poți folosi la concerte, meciuri, spectacole și alte evenimente, dacă un motiv inclus în protecție te împiedică să participi. Poate fi vorba de o boală, de o urgență în familie sau acasă ori de probleme apărute în călătorie.

Cât pot recupera și din ce plan? Protecția este disponibilă începând cu planul Best: până la 250 € în planul Best și până la 500 € în planul ZEN.

Se aplică protecția dacă organizatorul amână sau anulează evenimentul? Nu, aceasta este o situație diferită. Când organizatorul amână sau anulează un eveniment, cere rambursarea de la organizator sau de la vânzătorul de bilete. Această protecție se aplică atunci când tu nu poți participa.

Trebuie să cumpăr biletele cu cardul ZEN? Da, protecția se aplică biletelor cumpărate cu cardul ZEN.

Cum recuperez costul biletelor? Păstrează confirmarea rezervării și chitanțele, depune cererea online și încarcă documentele pe portalul partenerului nostru de asigurări. Dacă cererea ta este aprobată, recuperezi costul biletelor, în limita planului tău. Toate detaliile se găsesc în termeni și condiții.

Care este diferența dintre planul ZEN și cardul ZEN? Planul ZEN este cel mai avansat dintre planurile ZEN.COM, alături de Good, Better și Best. Cardul ZEN este cardul de plată asociat contului tău ZEN.COM. Sunt două lucruri diferite: planul stabilește ce protecții și limite ai, iar cardul este cel cu care plătești.

Înainte să cumperi bilete, descoperă planul Best de la ZEN.COM sau compară toate planurile ZEN.COM: https://www.zen.com/ro/preturi/. Vrei să începi? Deschide un cont ZEN.COM în aplicație.

Editor : A.D.V.