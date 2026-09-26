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Video O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You”

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Ella Langley
Foto: Profimedia
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„Choosin' Texas”, o baladă country a cântăreţei americane Ella Langley, relativ necunoscută anterior, a doborât marţi recordul pentru numărul de săptămâni petrecute în fruntea topului 100 american al revistei Billboard, record deţinut până atunci de Mariah Carey, transmite miercuri AFP.

Piesa „Choosin' Texas”, lansată în octombrie anul trecut, se află de 23 de săptămâni în fruntea clasamentului, care include date privind ascultările în streaming, la radio şi prin vânzări, a notat revista, care utilizează cifre furnizate de compania Luminate.

Ella Langley, în vârstă de 27 de ani, o depăşeşte astfel pe legendara cântăreaţă americană Mariah Carey, care deţinea de mulţi ani acest record cu hitul său de Crăciun „All I Want for Christmas Is You”.

Acţiunea din această melodie despre o despărţire, cu o atmosferă tipică texană, cu pălării şi cizme de cowboy şi camionete, se desfăşoară într-un bar.

„Asta schimbă viaţa mea, pe cea a celor care au compus piesa şi pe cea a familiei mele”, a exclamat marţi tânăra originară din Alabama într-un videoclip postat pe Instagram, în care a promis că va ”sărbători” acest succes.

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Editor : Sebastian Eduard

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