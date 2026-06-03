Paramount cere aprobarea UE pentru a prelua Warner Bros Discovery. Ar fi una dintre cele mai mari consolidări din istoria industriei

Paramount Skydance a solicitat aprobarea autorităţilor europene de concurenţă pentru achiziţia companiei Warner Bros. Discovery, potrivit unui document publicat marţi de Comisia Europeană, transmite Reuters.

Tranzacţia, evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari, ar reuni două dintre cele mai importante grupuri din industria globală a divertismentului. Cu toate acestea, criticii operaţiunii, inclusiv unele personalităţi de la Hollywood, avertizează că fuziunea ar putea duce la pierderea unor locuri de muncă în industria filmului şi televiziunii.

Comisia Europeană, care acţionează ca autoritate de concurenţă a Uniunii Europene, trebuie să decidă până la 7 iulie dacă aprobă tranzacţia fără condiţii, impune măsuri corective sau deschide o investigaţie aprofundată în cazul în care identifică probleme serioase de concurenţă.

Surse citate anterior de Reuters au declarat că Paramount este dispusă să renunţe la unele canale de televiziune mai mici, inclusiv la anumite branduri dedicate copiilor, pentru a răspunde eventualelor preocupări ale autorităţilor de reglementare.

În Statele Unite, autorităţile antitrust par înclinate să aprobe tranzacţia. Potrivit publicaţiei Semafor, reprezentanţii companiilor au avut luna trecută o întâlnire de aproximativ două ore cu oficiali ai Departamentului de Justiţie al SUA, iar semnalele primite au fost favorabile, transmite News.ro.

Dacă va fi finalizată, tranzacţia va reprezenta una dintre cele mai mari consolidări din istoria industriei media şi de divertisment.

Editor : A.C.