Live TV

Patrick Stewart, omagiat de președintele Marvel Studios. Actorul l-a interpretat pe Charles Xavier în seria „X-Men”

Data actualizării: Data publicării:
Memorial Service Takes Place For Theatre Great Sir Peter Hall OBE
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kevin Feige, directorul Marvel Studios, i-a adus un omagiu regretatului Patrick Stewart, care a interpretat rolul profesorului Charles Xavier încă din filmul „X-Men” din 2000.

„Nu voi uita niciodată prima dată când l-am văzut pe Sir Patrick Stewart pe platoul de filmare al primului film din seria «X-Men»", a declarat Feige, producător şi preşedinte al Marvel Studios, într-un comunicat difuzat după ce s-a aflat că Stewart a decedat miercuri, la vârsta de 86 de ani. „După ce l-am cunoscut ani de zile în rolul inimitabilului căpitan Picard, am rămas uimit - şi s-a dovedit a fi exact aşa cum îl văzusem pe ecran şi chiar mai mult decât atât: strălucit, fermecător, cald, generos, cu o forţă interioară şi o demnitate liniştite”, a mai spus producătorul, potrivit News.ro.

„În afara camerelor de filmat, era şi mai remarcabil, având un simţ al umorului extraordinar de ascuţit”, a continuat Feige. „A fost un adevărat privilegiu să-l cunosc şi să lucrez alături de el. Moştenirea lui dăinuie nu doar prin deceniile de muncă extraordinară, ci şi prin numeroasele persoane pe care le-a îndrumat. Ne va lipsi nespus de mult”.

Stewart a interpretat rolul profesorului X în nouă filme, inclusiv în trilogia originală a studioului Fox („X-Men”, „X2: X-Men United” şi „X-Men: The Last Stand”"), precum şi în „X-Men: Days of Future Past” din 2014 şi „Logan”" din 2017, dar şi „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” al Marvel Studios, care a apărut în 2022. Stewart va putea fi văzut în „Avengers: Doomsday”, care va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie.

Marvel Studios a publicat, de asemenea, un comunicat în memoria legendarului actor, pentru că i-a dat viaţă personajului Charles Xavier cu „o graţie, o inteligenţă şi o umanitate extraordinare” şi pentru că „a definit personajul pentru generaţii întregi de fani”.

„A fost un talent unic, un colaborator generos şi un adevărat gentleman”, se arată în comunicat. „Ne îndreptăm gândurile către soţia sa, Sunny, copiii săi, prietenii săi şi nenumăraţii fani din întreaga lume cărora le-a atins vieţile prin arta sa”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
1
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Volodimir Zelenski
2
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
submarin nuclear rusia
4
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
5
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Digi Sport
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din „Star Trek - Generația următoare” avea 86 de ani
Daily Life in New York City, US - 20 Nov 2025
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar
profimedia-0973902211
Robert Downey Jr. revine în viitorul film „Avengers”. Din distribuție mai fac parte Sebastian Stan, Patrick Stewart și Ian McKellen
profimedia-0893224584
Robert Downey Jr. revine ca personaj negativ în universul Marvel. Ce rol va juca celebrul actor
alaqua cox în rolul supereroinei marvel din Echo
Disney pariază pe o supereroină amerindiană surdă și cu un picior amputat pentru a-și relansa franciza Marvel
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-10-29T224131.159
Cum l-a ajutat Trump pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia după...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei...
tren cai ferate sine de tren cfr infrastructura
Raport: 70% din calea ferată de la noi trebuie schimbată de urgență...
volodimir zelenski profimedia
Zelenski susține că Rusia plănuiește noi atacuri cu rachete...
Ultimele știri
Gabriel-Ciprian Ene, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost numit secretar general al Guvernului
Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la Direcţia care se ocupă cu achiziția de echipamente pentru a verifica contractele SAFE
„Winter is coming". Jaime Lannister a ales iar tabăra care luptă pentru viață. Nikolaj Coster-Waldau, vizită surpriză în Kiev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
7 lucruri pe care le înveți abia după ce devii mamă. Nimeni nu te pregătește cu adevărat pentru aceste...
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, făcut praf de fostul antrenor: „Cum să merite 25.000 de euro? Îl felicit pe Andrei Nicolescu!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video
Adevărul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan s-a retras! Surpriză de proporții, după decizia definitivă a instanței în procesul cu...
Pro FM
A avut șansa de a face parte din Backstreet Boys, dar a refuzat. Ryan Gosling, revenire spectaculoasă în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Stewart a murit la 86 de ani. Actorul din „X-Men” și „Star Trek” s-a luptat cu două boli grave
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Florin Manole face anunțul așteptat de pensionari despre indexarea pensiilor și bonusul de Crăciun. Avem bani!
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Arată ca o grămadă de excremente, dar poate trăi peste 120 de ani. Creatura marină care i-a uimit pe...
Film Now
Halle Berry a pierdut custodia principală a fiului ei. Nu mai are voie să-l găzduiască peste noapte, după...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...