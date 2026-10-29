Patrick Stewart, omagiat de președintele Marvel Studios. Actorul l-a interpretat pe Charles Xavier în seria „X-Men”

Kevin Feige, directorul Marvel Studios, i-a adus un omagiu regretatului Patrick Stewart, care a interpretat rolul profesorului Charles Xavier încă din filmul „X-Men” din 2000.

„Nu voi uita niciodată prima dată când l-am văzut pe Sir Patrick Stewart pe platoul de filmare al primului film din seria «X-Men»", a declarat Feige, producător şi preşedinte al Marvel Studios, într-un comunicat difuzat după ce s-a aflat că Stewart a decedat miercuri, la vârsta de 86 de ani. „După ce l-am cunoscut ani de zile în rolul inimitabilului căpitan Picard, am rămas uimit - şi s-a dovedit a fi exact aşa cum îl văzusem pe ecran şi chiar mai mult decât atât: strălucit, fermecător, cald, generos, cu o forţă interioară şi o demnitate liniştite”, a mai spus producătorul, potrivit News.ro.

„În afara camerelor de filmat, era şi mai remarcabil, având un simţ al umorului extraordinar de ascuţit”, a continuat Feige. „A fost un adevărat privilegiu să-l cunosc şi să lucrez alături de el. Moştenirea lui dăinuie nu doar prin deceniile de muncă extraordinară, ci şi prin numeroasele persoane pe care le-a îndrumat. Ne va lipsi nespus de mult”.

Stewart a interpretat rolul profesorului X în nouă filme, inclusiv în trilogia originală a studioului Fox („X-Men”, „X2: X-Men United” şi „X-Men: The Last Stand”"), precum şi în „X-Men: Days of Future Past” din 2014 şi „Logan”" din 2017, dar şi „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” al Marvel Studios, care a apărut în 2022. Stewart va putea fi văzut în „Avengers: Doomsday”, care va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie.

Marvel Studios a publicat, de asemenea, un comunicat în memoria legendarului actor, pentru că i-a dat viaţă personajului Charles Xavier cu „o graţie, o inteligenţă şi o umanitate extraordinare” şi pentru că „a definit personajul pentru generaţii întregi de fani”.

„A fost un talent unic, un colaborator generos şi un adevărat gentleman”, se arată în comunicat. „Ne îndreptăm gândurile către soţia sa, Sunny, copiii săi, prietenii săi şi nenumăraţii fani din întreaga lume cărora le-a atins vieţile prin arta sa”.

Editor : B.E.